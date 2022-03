Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Pide Sedena más atención del poder judicial

Quien arriesga la vida de su gente y la propia por la seguridad de todos, merece y tiene el derecho de exigir que el Poder Judicial realice sus funciones de manera eficaz y oportuna, para lograr justicia en aquellas detenciones que se encaminan al desmantelamiento de cárteles de gran importancia por la amenaza que representan para el país. Las palabras del General Secretario Cresencio Sandoval después del exitoso operativo en el que se detuvo al líder del cártel de Santa Rosa de Lima, «El Marro», más allá de considerarse una orden por algunos a los que nada les embona, debería entenderse como la necesidad de que el trabajo conjunto para la pacificación del país implica un sistema de justicia impecable. Implica el esfuerzo de quienes realizan el proceso judicial para que en la cadena de trámites los abogados de criminales no encuentren los recovecos que obligan a los jueces a liberarlos. Sin señalar ni quiénes ni cómo, pide a jueces y ministerios públicos entender que los operativos no terminan en las detenciones, por el contrario, con ellas se inicia la posibilidad de un proceso que finque responsabilidades en los delitos sin que éstos queden en total impunidad por circunstancias administrativas y no delictivas. Por otro lado, es infame soslayar esta petición por encima de valorar la perfecta coordinación en dicho operativo, dejar de resaltar el trabajo conjunto entre las áreas de investigación y las policías federales conformadas por el Ejército, Marina, GN y Policía Estatal, cuando la colaboración permitió cumplir exitosamente con el objetivo, resulta desmoralizador. Lo mismo sucede con el atentado sufrido semanas atrás en contra del SSC Omar García Harfuch, cuando aún después de que estuvo a nada de la muerte, se escriban historias de montajes, de ajuste de cuentas o de complicidad del Secretario con otro grupo delictivo y también se ponga en entre dicho el trabajo de CNI a cargo del General Audomaro al sugerir no haber podido evitarlo a pesar de conocer de la amenaza, nada más falso que esto si vemos la cantidad de elementos de seguridad que le escoltaban, la camioneta blindada y la declaración de García Harfuch que daba cuenta de saber que estaba en la mira del CJNG. Lo cierto está que quienes como trabajo tienen que enfrentarse a criminales, que a costa de todo protegen privilegios e intereses, se convierten en los enemigos a vencer. Al Estado Mexicano le corresponde respaldarlos en todos los sentidos, protegerlos con recursos y leyes que les permitan cumplir con sus funciones sin ser recriminados, señalados o amedrentados en su desempeño, o lo que es peor, detenidos o encarcelados por quienes consideran como excesos y violación a los Derechos Humanos el trato a crueles asesinos, secuestradores o violadores, como también a algunos medios sumar en contra y no a favor de criminales. El fantasma de la militarización del país ronda en la cabeza de quienes exigen resultados, pero niegan facultades, llamar militarización a hacer uso del personal calificado, disciplinado y leal para combatir al crimen es ocioso y sólo enrarece el clima político ya de por sí muy lastimado. Queda claro una vez más que las Fuerzas Armadas están a la altura de lo que en términos de seguridad México está necesitando, que mientras los mandos sean claros y únicos y estén respaldados por el Presidente, habrá más operativos exitosos. Por otro lado, avanzan las investigaciones en el caso de García Luna con una nueva acusación del departamento de justicia de EEUU por el delito de colaboración con el cártel de Sinaloa y por importación de cocaína vinculado a dos de sus más cercanos colaboradores, Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño hoy prófugos de la justicia.

DE IMAGINARIA

Los ensayos con antorchas de personal militar este miércoles en la plancha del Zócalo, confirmaron que el Presidente dará el banderazo a la campaña electoral encabezando la ceremonia del Grito de Independencia pese a las prohibiciones de eventos masivos por la crisis del Coronavirus.