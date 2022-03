#HASHTAG DE LA SEMANA

#PLAN PARA PROTEGER A CANDIDATOS ANUNCIA AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, que fue presentada por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Dijo, “que no los amenacen, no los agredan, no los intimiden, que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses, por todo esto que se presenta en procesos electorales y queremos ahora enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos los que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco”.

#AYUDAS PROTÉSICAS PARA LOS QUE MAS NECESITAN RUTILIO ESCANDÓN. El gobernador del Estado encabezó el arranque de Programas 2021: ayudas visuales y técnicas, jornada quirúrgica y recepción de donaciones, donde destacó que la tarea de un gobierno democrático es gestionar apoyos y sumar esfuerzos con todos los sectores, a fin de lograr mayores beneficios para la población, especialmente la más vulnerable. Señaló que coadyuvar en el cuidado de las y los habitantes, sobre todo de las comunidades más pobres, es una causa que convoca a todas y todos, como en esta ocasión en la que a través del DIF Chiapas y el Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado se realizarán diferentes tipos de cirugías y se dispersarán ayudas visuales, auditivas y protésicas, en tanto que junto a Servicios Caritativos SUD A.C. se entregarán apoyos de alimentación y cobijo.

#DESOYE CARLOS MORALES LLAMADO A NO USAR EL PRESUPUESTO. Pareciera ser que, en la obsesión por ser candidato a la reelección, a la presidencia Municipal de Tuxtla, al cínico atracador de Carlos Morales Vázquez se le ha olvidado que lo primero que tiene que hacer es respetar la legalidad. Una de estas exige, que no se usen los dineros de las presidencias municipales en propaganda. La obsesión es tan grande que lo sigue haciendo, pero sin ningún escrúpulo.

#CELEBRARON ANIVERSARIO DE DON JUAN. El grupo que encabeza conocido notario de la localidad fue el que encabezo con su grupo de la popular banda del Pañal las actividades para celebrar al ex gobernador de Chiapas, Don Juan Sabines Gutiérrez, aunque no faltan los frijoles en el arroz, para este efecto se hicieron de los aparecidos tanto el hijo que dicen que no fue su hijo Carlos Sabines, así como el famoso Julito Sabines Chester que aspira a hacer candidato por el distrito de Pichucalco como lo fuera su padre, y que ahora con toda oportunidad reclama como si fuera un derecho de sangre. Julito Sabines y Carlos procuraron la foto para la publicidad correspondiente.

#GENERANDO NUEVA POLEMICA LA TIBURONA. A la empresaria chiapaneca Patricia Armendáris, mejor conocida como la Tiburona que acaba de ser sesada del programa Shark Tank parece indicar que rompió las reglas del juego, ya que aspira a ocupar los primeros lugares en la lista de plurinominales por morena, pero al estar asegurando su registro, esperemos no le salgan con alguna chicanada y valga la pena su sobre exposición de imagen.

#LOS ESCENARIOS MUNICIPALES 2021. Cada día sorprenden más los escenarios municipales que se están presentando en Chiapas. En Comitán y Altamirano están sorprendiendo, porque se enfrentan en las contiendas esposo contra esposa, por ejemplo Mr. Fox contra Miss Estrella en Comitán; bueno pues hay que prepararse para ver por quien se deciden votar los que están preparando de manera cariñosa el encuentro entre Roberto Aquiles Aguilar Hernández y su Junior Roberto Aguilar Pavón, quien fuera presidente municipal.

#RETORNO DE LUIS ARMANDO MELGAR. El multifacético político y a la vez ejecutivo financiero, del grupo Salinas Pliego, resulta que esta por cerrar un trato para quedar en los primeros lugares de la lista plurinominal del partido verde, entregando esta posibilidad de ser legislador en algunas de las diputaciones del centro de la Ciudad de México.

#ELBAESTHER GORDILLO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS. Aunque muchos no lo crean la Mtra. Elba Esther Gordillo ya esta promoviendo su inclusión como candidata a diputada del partido redes sociales progresistas. Todavía esta por darse a conocer la lista de plurinominales que se van a dar en el proceso electoral 2021.

#EN MORENA SE NECESITA EL MANOTAZO DE AMLO. Es urgente que el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifieste dando en manotazo en Morena, si no quiere ver el tremendo desorden que se puede armar entre grupos de Morena, que no quieren que nadie externo defina las candidaturas. Por lo pronto, se manifestaron en contra de que el Congreso intervenga en las decisiones de su partido.

#DETIENEN AL COITECO MANUEL CHAMBÉ. Autoridades no dieron detalles sobre el motivo de la detención, sin embargo, se presume que podría estar ligado al uso indebido de recursos durante su administración, por lo que en caso de que sea un proceso legal que lleve mucho tiempo de resolución, no le permitiría al ex alcalde poder competir por la presidencia de este municipio.