De adicto a ADICTO

Ernesto Salayandía García

¿Porque tengo una oveja negra en casa?

Perfil del enfermo emocional

El autoengaño en la familia y de los mismos enfermos

hay que considerar que el alcohólico empedernido, como el marihuano, el farmacodependiente, el ludopatía, el vigorexio, igual, el codependiente, también el neurótico, como el maniaco depresivo, somos enfermos emocionales, como lo es el alcohólico seco, o el drogadicto en abstinencia, que ya no consumen pero viven sufren y hacen sufrir por sus borracheras secas, creer que esta enfermedad se puede eliminar con jutas en un grupo de autoayuda, es como creer en Los Reyes Magos, la persona, tiene una enfermedad crónica y han sido los años, el tiempo el que se ha encargado de multiplicar las severas consecuencias, ligadas a la personalidad del individuo y a sus conductas toxicas que han contaminado su hogar, por años y la verdad de las cosas, que tener un drogadicto en casa, un borracho seco, es peor que una maldición, la enfermedad perra, contagiosa, burlona, perversa mortal, es una enfermedad del alma, por ello, la rehabilitación, la desintoxicación y la readaptación social, son candados que el enfermo difícilmente puede abrir, aunque no imposible, cualquiera que quiera ahí no se queda

La mediocridad del enfermo

Me hablo una señora de la tercera edad desde Guanajuato, había leído mi artículo titulado, La Oveja negra de la familia, llorando, me narro la película de terror que vivía todos los días por el alcoholismo y drogadicción de su hijo de 42 años, haga de cuenta, que Usted vino ayer a mi caso y escribió a la perfección lo que yo vivo con este hijo malcriado y grosero, lo que Usted dice es la verdad, él es el patrón de la casa, no estudia, no trabaja, no hace nada más que beber cerveza y fumar marihuana, me roba del monedero monedas de mi pequeña pensión, se roba todo, ya me dejo sin alhajas, empeño aparatos electrodoméstico, desapareció ropa y lo peor de todo, es sumamente agresivo.- ¿ Que hago, ayúdeme por favor?.- Me dieron ganas de ir a ayudar a esta pobre mujer.- Tienes que correrlo, sácalo de tu casa.- Ya lo hice tres veces, me pego, me dio de patadas, la policía no me hace caso, no sé a dónde recurrir.- Y así como esta triste historia, te puedo contar muchas más, de marihuanos, fármacos, maniacodepresivos, pero a la conclusión que llego, es que estas ovejas negras crecieron por la ausencia de límites, porque la mama o la esposa, no se informó, ni se capacito a tiempo, solo hasta que explotó la bomba, comenzó a buscar ayuda.-

La cerrazón del enfermo

El codependiente comete tantos errores como el mismo adicto, se improvisa en las decisiones, se pide asesoría a la tía, la vecina, el maestro, pero no se busca ayuda donde la hay, el dependiente no tiene el hábito de leer, pero cuando apenas va, el adicto, ya vino y fue 20 mil veces, el adicto es manipulador, chantajista emocional, un actorazo del primer orden, candidato a ganar el Oscar de la Academia, es el rey de las mentiras, el hombre del mañana, la victima de las víctimas, por supuesto que hace las cosas a escondidas, es mil máscaras y es un don nadie, un ser mediocre, sin presente ni futuro, por más que le busca la manera de ayudarlo, la verdad es que el no quiere, a veces, anda pidiendo ayuda, rogándole a Dios no encontrarla, su estado de enano, no le permite ver el bosque, ve solo los pinos del frente, pero esta situación tuvo su origen tiene sus causas y causes en la niñez, hay etapas secretas que los padres han callado, pero el sello de la ingobernabilidad se le puso desde muy temprana edad, el niño, tenía que apagar las velas del pastel aunque no fuera su cumpleaños, el apago las velas y siempre lo complacieron, ahora a nadie le gustan las consecuencias.

Dichos ciertos y ciertos dichos

La filosofía popular llamada vox populi qué es la voz del pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios, viene acreditando su sabiduría, su filosofía y la certeza de los mensajes a través de los dichos y los refranes, de una generación a otra , han venido corriendo de boca en boca, de una familia a otra, los dichos son mensajes consejos y reflexiones que se vierten a la inocencia, a La rebeldía, a la soberbia de alguna persona, encierran una rotonda verdad en sus palabras y arraigan un mensaje concreto, de lo que se quiere decir y de lo que se quiere hacer sentir, el dicho de la oveja negra de la familia , envuelve toda la característica de un don nadie, un tipo que con sus actitudes sus, hechos y su manera de pensar, ha arruinado su vida y la vida de sus seres cercanos, se le puede aplicar otros dichos como el que cita que el que nace para maceta del corredor no pasa- Mal de muchos, consuelo de tontos, no hay peor ciego como el que no quiere ver.

Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Y hay tantos dichos y refranes dedicados a ser considerado un parásito para la familia, propiamente un nacido para perder, un fracasado hundido en depresión, atrapado en las adicciones, justificado, sin trabajar, sin estudiar, sin producir, sin hacer nada en lo absoluto, más que fastidiar a la familia, esa es su especialidad y por ello, propios y extraños atinadamente le dicen la oveja negra de la familia, él es, el mediocre de los mediocres así de simple- ¿Conoces tú alguien así, eres tú así? No tiene la culpa el indio sino el que lo hace como padre. Estos chabelotes ambos hombres y mujeres, niño de 30 o 35 hasta de 50 años que viven a expensas de mami , nunca maduraron, que no estudian ni trabajan ni hace nada de nada en sus casas, acostumbrados a que le laven, te planchen, le recojan , el cuarto les den dinero para sus gastos, sus cigarros y propiamente le resuelvan todos sus problemas él o ella, inútiles fracasados en sus parejas, con hijos desparramados por todos lados, sin responsabilidad, sin sentido , ni amor por la vida, se pasan días enteros refugiados en sus recámaras, muchos de ellos, mediocres empedernidos, consumiendo sustancias tóxicas o ahogándose en pensamientos negativos. esa es otra de las características de la oveja negra de la familia, que ni picha ni cacha ni deja batear, esa oveja de la familia, aborrecida por todos que se convierte en un ser despreciable, se ha ganado el repudio de todos por sus nefastas actitudes, pero llegó sin duda alguna, hasta donde se le permitió llegar, por eso dice el dicho y dice bien, no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre o más bien dicho también tanto peca el que mata la vaca como el que le Amarra la pata.

