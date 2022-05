Asesoría Legal

Proyecto de decreto de movilidad

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Estado por Estado los mototaxistas han sido molestados y acosados por la misma autoridad vial y de Movilidad, no solo en un Estado, sino en todos los lugares donde ellos trabajan, en casi todo el país, nadie los defiende, y quienes los defiende también son molestados o acosados, incluso, los transportistas urbanos y suburbanos así como taxistas agreden a los mototaxis, les han aventado las unidades encima importándoles poco que lleven a bordo personas, son unos desconsiderados, este sector de movilidad que aún no es regularizado también tiene que comer, las mismas autoridades del Estado son los que ocasionan los desmanes porque ellos mismos les dicen a los transportistas establecidos que ataquen sin piedad a los mototaxistas, los agentes de vialidad hacen lo mismo, han apuntado con pistola a los choferes mototaxis no importándoles que la gente vaya a bordo de esas unidades, son varios factores, uno de ellos, antes que nada, se puede solicitar de forma oficial y legal la destitución de cualquier Gobernador de Estado e incluso un juicio político por permitir la violencia y que terceras personas salgan perjudicadas, asustadas y espantadas, de hecho, la Ley Penal establece que quien ponga en riesgo físico o psicológico a una persona amerita pena privativa de la libertad, y si es oficial de vialidad o policía o funcionario se duplica la sentencia, y de paso se inhabilita por varios años para no ejercer cargo público, hay que recordar que los mototaxistas son usados por damas que no cuentan con el servicio de transporte público, de igual manera mujeres embarazadas que acuden al hospital y no caminar bajo el incesante sol, las personas de la tercera edad son los que más usan este servicio porque por ellos pasan a sus casas y así sirve que no arriesgan al caminar o tropezarse en la calle por estar esperando el transporte urbano, aparte que en el transporte urbano no respetan a los de la tercera edad por ir a una velocidad inmoderada, ha habido muertos de personas de la tercera edad porque los camiones se arrancan antes de tiempo o no se paran y las personas se caen, son unos conductores homicidas y abusivos que trabajan con la complacencia de las autoridades, sin embargo, MERCADOTECNIA DE MEXICO inició el 22 de marzo una afiliación masiva en todo el país de moto taxistas, en el cual cada afiliación tiene un costo de 1,200 pesos y mensualmente es una cooperación de 100 pesos, en el cual dicha afiliación termina el lunes 31 de mayo del presente año, ya que MERCADOTECNIA DE MEXICO por ese simple hecho podría tomar acciones legales contra quienes dañen el patrimonio de sus afiliados, o procedan penalmente contra quienes los acosen, intimiden, amenacen, en caso de ser funcionarios, solicitar la destitución inmediata, y en caso de los Gobernadores pedir juicio político y que no sean tomados en cuenta para ningún cargo público al menos por 10 años, MERCADOTECNIA DE MEXICO entregará a la brevedad posible a cada Congreso Local el Proyecto de Decreto para adicionar en la Ley de Movilidad a los moto taxis, obviamente tienen que llevar los requisitos los cuales no son tan difíciles, se pondrían los siguientes requisitos adicionados como fracción del párrafo adicional: que no viajen con sobre cupo, no podrían circular en carretera federal ni estatal por seguridad propia y de los pasajeros, contar con seguro de pasajeros y daños a terceros, que no manejen menores de edad, no conducir en sentido contrario, que los conductores estén capacitados en primeros auxilios, mecánica de motos y buena atención al usuario, no hacer carrerita entre ellos, no conducir a exceso de velocidad, que se fijen tarifas, los choferes deben estar uniformados y en la camisola portar el nombre del conductor, cabello corto, no usar aretes (varones), ni tampoco piercing (mujeres y hombres), que los tatuajes no sean visibles por respeto al usuario, crear una aplicación para calificar el servicio prestado, las unidades deben ser de un solo color por organización, el número de la unidad debe ser grande y visible, llevar un control de los choferes que manejan las unidades, por ejemplo, tener en su oficina los documentos de cada chofer que maneje unidad, el horario de servicio debe ser de las 5 am a las 22.30 horas o dependiendo del peligro de la zona, los choferes no deben por ningún motivo acosar a las mujeres ni a nadie, esto es parte de los requisitos que el Proyecto de Decreto tendría para ser presentado a la brevedad posible, de hecho, un párrafo más agregado con fracciones, y otro párrafo más para los conductores del transporte urbano y suburbano y taxistas es que estos deben andar uniformados, y forzosamente contar con una aplicación para que los usuarios vean en manos de quien está y calificar el servicio, ya que los urbaneros y taxistas ellos sí que han acosado diariamente a las mujeres, no permitir que circulen a alta velocidad y tampoco permitir que monopolicen ninguna ruta urbana, las rutas son de todos, no de una empresa, las concesiones son propiedad del Estado no de los dueños de las unidades, si algún empresario transportistas practica el monopolio, MERCADOTECNIA DE MEXICO puede proceder legalmente contra la empresa y socios que hayan violentado el derecho de los demás, ya que n ose puede ejercer violencia para reclamar un derecho, no se puede por ningún motivo alterar el orden público, sea quien sea, si es un oficial de vialidad, policía, Guardia Nacional, funcionarios de Movilidad, Transporte o Vialidad, o presidentes municipales o el mismo Gobernador, para ello, MERCADOTECNIA DE MEXICO defenderá legalmente y procederá contra quienes afecten los intereses de sus afiliados, se trabajará en coordinación con Diputados Federales y Senadores para una mejor movilidad, incluir como una tercera opción a los moto taxis para prestar un servicio de pasajeros y no de turismo, ya que algunos Estados les otorgan permiso de circular pero como turismo, es una burla, lo que es quedar bien con los que monopolizan el servicio de transporte público, MERCADOTECNIA DE MEXICO por medio del Lic. Julio Cesar Zamudio en su calidad de Presidente del Consejo de Administración y Director General propondrá la inclusión de sus afiliados a la ley de Movilidad, las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y organizarse para crear fuentes de empleo, es un derecho Constitucional, se iniciará a invitar a afiliarse a moto taxistas del Estado de Colima, Tabasco, Estado de México, Campeche, Yucatán, Sinaloa, Nuevo León, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y los demás Estados donde haya presencia de moto taxis, ya que se debe garantizar el servicio de movilidad correctamente y tener varias alternativas en beneficio del pueblo, mas no quedar bien con el monopolio camionero, seguramente que en esta temporada va a empezar varios candidatos querer quedar bien con los mototaxistas para incluirlos, pero, lamentablemente las campañas así son, no los ayudaron en su momento, solo quieren tomar bandera ajena.