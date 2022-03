Eduardo Ruiz-Healy

Pudo más el ego de AMLO que su supuesta preocupación por el pueblo

“Cinco razones por las que la inmunidad de rebaño [o colectiva] al COVID es probablemente imposible” (Five reasons why COVID herd immunity is probably impossible) es el título de un artículo de la periodista científica estadounidense Christie Aschwanden que se publicó en marzo pasado en la muy prestigiada revista británica Nature (591, 520-522 (2021)).

El subtítulo del artículo es “Incluso con los esfuerzos de vacunación en pleno vigor, el umbral teórico para vencer al COVID-19 parece estar fuera de alcance”.

La autora explica que “La mayoría de las estimaciones habían colocado el umbral en el 60-70% de la población obteniendo inmunidad, ya sea mediante la vacunación o la exposición al virus. Pero a medida que la pandemia entra en su segundo año, el pensamiento ha comenzado a cambiar. En febrero, el científico de datos independiente Youyang Gu cambió el nombre de su popular modelo de pronóstico COVID-19 de ‘Ruta de acceso a la inmunidad’ a ‘Ruta a la normalidad’. Dijo que alcanzar un umbral de inmunidad de rebaño se veía poco probable debido a factores tales como la indecisión a vacunarse, la aparición de nuevas variantes y el retraso en la llegada de las vacunas para los niños”.

Otra opinión anotada en el texto es el de Shweta Bansal, bióloga matemática de la Universidad de Georgetown en Washington DC., quien afirma que “La inmunidad colectiva solo es relevante si tenemos una vacuna que bloquee la transmisión. Si no la tenemos, entonces la única forma de conseguir inmunidad colectiva en la población es dándoles la vacuna a todos”.

El hecho de que los niveles de vacunación varíen tanto entre un país y otro también impide lograr el efecto rebaño, de acuerdo con Matt Ferrari, epidemiólogo del Centro de Dinámica de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Estatal de Pensilvania. Opina que, por lo menos teóricamente, una campaña global perfectamente coordinada podría haber acabado con el COVID-19 “pero en realidad es muy poco probable que lo logremos a escala mundial”.

Por ejemplo, hasta ayer en solo 44 de los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en dos territorios (Chipre del Norte y Macao) se había alcanzado la meta de vacunar con dos dosis al 70% de la población mayor de 18 años. En 14 países y territorios más la meta se alcanzará dentro de los próximos 30 días. En 12 se alcanzará dentro de 30 a 90 días. En siete más entre 90 y 120 días. En todos los demás países y territorios tardarán más de 120 días y en algunos casos hasta años.

De acuerdo al volumen actual de vacunas aplicadas, México logrará el 70% hasta el 4 de agosto entrante, es decir, en 245 días, mucho después que otros países de economías emergentes. Es más, entre estos países, Argentina, Brasil, Chile, Grecia, Hungría, Israel y Malasia ya alcanzaron la meta.

Pese a que la pandemia sigue, a que la nueva variante Ómicron es altamente contagiosa y a que 50% de los mayores de 18 años no han sido vacunados, el presidente Andrés Manuel López Obrador presidió un evento al que irresponsablemente convocó en el Zócalo de la CDMX y en donde no se exigió cubrebocas ni sana distancia. Todo para leer un informe más en donde repitió más de lo que siempre dice. Pudo más su ego que su supuesta preocupación por el pueblo.

