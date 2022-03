A Fuego Lento.

Alberto Ramos García

Qué afrenta a los chiapanecos

Totalmente de acuerdo: ¡Qué afrenta a los chiapanecos!, el cerebro detrás de tantos fraudes en épocas sabinistas, ahora coordinador de políticas en salud del IMSS. ¿Que acaso no hay más bandidos? Perdón quise decir que si ¿acaso no habrá más especialistas en la materia?

El oscurantismo es como se conoce al período comprendido por la Edad Media, del año 1476, fecha de la caída del imperio romano de occidente y el año 1453 año en que cayó el Imperio Romano de Oriente, aunque su influencia se extendió, aunque menguada hasta el siglo XVIII).

Históricamente se definió como una época dogmática o bien dicho como un conjunto de estrategias para mantener sin instrucción a las clases populares.

En este sentido, se trata de dejar el conocimiento en manos de una élite y al pueblo en la más llana ignorancia; incluye la prohibición explícita del “pensamiento divergente”.

¿Se le hace conocido?

El Neo-Oscurantismo del Siglo XXI. En pleno Siglo XXI y en medio de la era del conocimiento pareciera inimaginable un retorno hacia el Oscurantismo; tan así que el caos generado por este oscurantismo en nuestro país, ha permitido una fuga de cerebros sin precedentes y el regreso de personajes que tanto daño hicieron en el pasado.

Lo de hoy, en la Cuarta Transformación es oponerse al desarrollo, a la difusión y a la transmisión del avance y dar la razón a los grupos populares.

Que afrenta a los chiapanecos, el cerebro detrás de tantos fraudes en épocas sabinistas, ahora coordinador de políticas en salud del IMSS. ¿Que acaso no hay más bandidos? Perdón quise decir que si ¿acaso no habrá más especialistas en la materia?

Para sorpresa de muchos, un personaje político que estaba más que sepultado, “resucitó” y hablamos del hombre Poderoso y más Temido que el propio gobernador Juan Sabines Guerrero. Estamos hablando de Nemesio Ponce Sánchez, quien en los tiempos de Juan Sabines movía los hilos del ejercicio del poder en Chiapas.

Hoy, ni imaginarnos que despacha desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, al lado del director general Zoé Roblero Aburto, quién pierde credibilidad, y todo “terreno político”, que ya tenía ganado y reconocimiento en Chiapas al darle cabida y rodearse de un tipo tan repugnante como este pierde todo respeto y credibilidad.

Para cualquier ciudadano el nombre no dice mucho, pues siempre se ocupó de mantener un perfil bajo durante la administración Sabinista, pero entre la clase política causó temor, represalia y mucho ruido, al grado, mandaba a arraigar a todos aquellos que no acataban sus órdenes. Ejemplo muy claro la ex titular de Coneculta oriunda de San Fernando, por no endosarle el cheque del presupuesto fue arraigada en “Pitiquito”.

Nemesio Ponce cometió muchos excesos en Chiapas, se hizo de sus bienes con el ejercicio indebido de recursos públicos, pero astutamente nunca firmó un papel que lo comprometiera. Alejado de los reflectores, a él no le interesaba hacer carrera política, su interés se ocupaba en construir un futuro cómodo fuera de Chiapas al fin del sexenio.

Ciertamente de profesión médico, intimo en amistad con el exgobernador Juan Sabines, quien lo llevo a ser subsecretario de Gobierno y Coordinador de Asesores, un espacio que hoy también ocupa un corrupto que se ha incrustado en la 4T, el doctor Carlos Eugenio Ruiz Hernández.

Nemesio Ponce aún la debe en Chiapas.

Ahora como Coordinador de Políticas en Salud del IMSS, Nemesio Ponce Sánchez renació en el panorama nacional, con una actitud sensible con la población.

¡Quién no lo conozca que lo compre!

Con poder, hace ya dos sexenios atrás, Nemesio Ponce decía a quien había que detener o arraigar, intimidar o acosar con el aparato de gobierno; muchos políticos y empresarios tuvieron que dejar el Estado por no hacer gusto de sus caprichos.

Precisamente en una de esas actitudes dictatoriales , mandó a hostigar y amedrentar al entonces secretario de Salud, Javier Castellanos Coutiño , quien es una eminencia en la medicina nacional e internacional, fue humillado, corrido de Chiapas por los celos tontos y profesionales del camillero de Nemesio, Castellanos Coutiño se fue con la frente en alto al dejar proyectos y programas de Salud de la Frontera Sur, que fueron reconocidos y galardonados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Qué hace el joven político Zoé Robledo rodeándose de gente con tan mala referencia e indeseable para Chiapas?

Entre líneas…

La neta -dijeran los jóvenes-, el nombramiento del Temible Nemesio Ponce Sánchez, causó repudio, incredulidad, y hasta hartazgo. Prueba de ello, el popular Paco Rojas pegó el grito: “Prometieron un cambio y miren quien está en el IMSS. ¿Se acuerdan de él? Si, ese mismo que con JUAN Sabines saquearon a nuestro Chiapas. Me da coraje, que me digan que se va acabar la corrupción y premian a los bandidos. Juan Sabines hoy Cónsul en Orlando. Yo no voy a permitir que me engañen”

El Periodista Juan José Fierros Canseco, escribió en su espacio Sin Ambages esto con dedicación a David Díaz José: Hasta para defender la chuleta hay que tener estilo, porque se vale ser agradecido pero lo que no se vale es que miles de chiapanecos se hayan quedado en la miseria y pobreza extrema, con un pésimo servicio de salud pública por el saqueo que le propinó Juan Sabines Guerrero y Nemesio Ponce.

El camillero Nemesio Ponce al que tanto defiende David Díaz José y afirma que es médico intensivista, para su conocimiento aparece en el Registro Nacional de Profesionistas como médico cirujano expedida en el 2015 y en Chiapas estuvo con Sabines Guerrero del 2000 al 2012, así es que no siempre es bueno rascarle la panza al tigre. El mote de el camillero ya lo traía cuando llegó a Chiapas.

Claro que David Díaz José tiene mucho que agradecerle porque Nemesio Ponce lo hizo regidor en la administración de Samuel Córdova Toledo.

Lo cierto, el personaje en mención qué describe Fierros Canseco, viene de la traición y el engaño. Es traidor de alcantarilla a quien Rubén Velázquez siendo secretario de gobierno, lo hizo gente y lo sacó del anonimato durante el gobierno de pablo Salazar y posteriormente lo traicionó nombrando a Juan Sabines su Padrino de bodas cuando ya era gobernador y con ello le dio una puñalada trapera a su hacedor con tal de no vivir en el error y se convirtió en su verdugo golpeándolo durante los seis años y evidenciándolo con motes como el del “Profesor Jirafales ”, y ventilando cosas de su familia y vida privada con tal de congraciarse con Sabines,y hoy asoma la cabeza este adefesio del mal para defender a semejante represor y rata como lo es Nemesio Ponce, con qué autoridad moral?

Roberto Avalos: Chiapanecos, si quieren de vuelta a Juan Sabines, hay que votar por Robledo en el 2024, total ya está Nemesio Ponce en el IMSS. Por si estaban con el pendiente de los sobre precios. Los ladrones en la 4T andan con todo. Perdón, Andrés Manuel López Obrador es inocente, no los conoce.

Finalmente: Hablando de Zoé Robledo, el lunes pasado anunció que el Complejo Cultural Los Pinos se transforma en residencias para personal médico del IMSS que atiende a pacientes #COVID19.

De entrada, albergará a 58 médicas, médicos, enfermeras y enfermeros y que cuenta con una capacidad de crecer hasta 100 lugares.

Este lugar cuenta con servicios de alimentación, transporte, lavandería, aseo y desinfección de áreas.

Nos leemos en la próxima cita, Dios mediante