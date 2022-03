Asesoría Legal

Religiones

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Nunca es bueno someter a las personas a una religión si no quieren, tampoco deben usar el nombre de Dios en vano para satisfacer sus deseos personales, actualmente muchas personas tienen desórdenes mentales, usan sus religiones para manipular a los demás usando el nombre de Dios, incluso, los pastores le buscan novia a sus hijos aprovechándose de su posición ante los demás e indicándoles que los profetas han dicho que tal joven con tal muchacha es la unión que Dios quiere, siendo esto totalmente falso, no son palabras de Dios ni son los deseos de Dios, son los deseos del hombre buscando aprovecharse de los demás, no hay ni existen profetas en la tierra, no hay siquiera quienes pueden predecir algo, solo Dios, pero su nombre ha sido usado para obtener lucro personal, hay organizaciones religiosas que se promueven en la televisión, radio u otros medios, manipulando en todo momento la mente del ser humano y abusando precisamente en la fe de ellos, tal vez no voy a generalizar porque hay líderes religiosos muy respetuosos pero, la mayoría solo busca obtener lucros personales, venden las oraciones, han hecho de las religiones lucro autentico y una robadera de dinero discriminada, por ejemplo, hay una organización religiosa muy famosa que sale en televisión casi todas las noches y dice, pare de sufrir, ellos no son quienes para decir que la gente pare de sufrir, solo Dios sabe porque y como hace las cosas, es cierto que la fe tiene beneficios, pero es cuando las cosas se hacen de corazón, se puede amar a Dios en silencio, no es necesario ir a un templo para dar gracias a Dios, los templos son obras del ser humano para lucrar a los demás, no de Dios, Dios es Omnipresente y Omnipotente, las religiones en tiempos decembrinos sacan su publicidad diciendo, “ven y aparta tu milagro decembrino”, así de ese tamaño engañan a la gente, abusan de la fe y de la ignorancia de la gente, todas las religiones abusan de la fe de la gente, todas, incluyendo la religión católica, en esta última han abusado de niños y niñas y a los padres abusadores no les hacen absolutamente nada, simplemente los cambian de parroquia o los arzobispos se convierten en cómplices de padres católicos violadores porque los protegen, de hecho, el Vaticano guarda secretos, aunque, para varios es pecado invertir en empresas poderosas para otros no, y es cierto, no es ningún pecado hacer inversiones, eso no tiene nada que ver, pero, lo que aparte de ser pecado es un crimen, son las miles de violaciones que los niños y niñas han sufrido a manos de curas católicos, en qué cabeza cabe que una madre o un padre confíe a sus hijos a la iglesia, nadie debe hacerlo, efectivamente es importante inculcarles a los hijos el camino del bien, pero eso, es muy aparte y no caer en fanatismos.

Por otro lado, hay organizaciones religiosas que ni siquiera tienen el número de organización religiosa para poder operar como tal, es un número que entrega la Secretaría de Gobernación, los jóvenes de otras religiones han caído incluso en fanatismo, cualquier cosa que deseen saber se lo preguntan a su profeta, es como consultar un brujo, algo así, pero nadie en este planeta sabe la verdad de nada, solo Dios, y su fanatismo de la gente los hace creer en cosas que ni al caso, como por ejemplo, las jóvenes que les gusta algún joven les dicen “dice Dios que tú serás mi varón”, cayendo incluso en la mentira y la hipocresía, ya que usan el nombre de Dios en vano, de hecho, la mayoría de las religiones usan el nombre de Dios en vano, tienen una idea muy errónea de que Dios solo se encuentra en los templos, hay mucha gente de espíritu débil y piensa que solo es necesario darle gracias a Dios en los templos y no en cualquier otro lugar, muchos pastores hombres y mujeres se han expresado mal de otras religiones con el afán de ganar más personas para su organización religiosa y vivir de ellos, tanta es la ignorancia en la gente que hay padres o madres que someten a sus hijos e hijas a sus religiones no respetando su libre albedrío, de hecho, hay personas de ciertas religiones que no permiten el casamiento con personas de otras religiones cayendo nuevamente y en todo momento en su fanatismo e ignorancia, incluso, hay políticos al interior de las religiones, administran templos y sacan grandes ganancias cada fin de semana bajo la ignorancia de la gente que acude a sus templos, la mayoría de la gente que acude a los templos ni siquiera saben cuál es su fe, andan como perdidos porque van a una y otra y otra religión, por ejemplo, en la religión católica se cree una institución como si Dios hubiera dejado dicha religión, y no es así, la religión católica ni siquiera fue conocida por Jesucristo, esa religión fue creada por el ser humano para dominar al mundo entero, pero en realidad esa religión ni siquiera Jesucristo la conoció, la religión católica tiene mujeres que se dicen ser catequistas y no son más que mujeres que se embriagan en las cantinas predicando el mal ejemplo a los niños y niñas que les confían, ¿Por qué lo digo? Porque lo he visto, es importante y muy hermoso amar a Dios, pero, no lucrar con la fe de la gente, eso no es correcto, la mayoría de la gente te dice que Dios te bendiga y hablan mal de sus semejantes, siempre te dicen que van hacer oración por ti y no hacen oración ni por ellos, la mayoría de los pastores son procedentes de familias desunidas, predican en Estados ajenos porque en el suyo nadie les cree absolutamente nada, muchos pastores piden por los demás siempre y cuando les reditúe dinero, por lo regular no les llaman a sus seres queridos y a sus madres y padres los tienen en el abandono, en Estados Unidos se practica también la hipocresía porque la biblia la usan las autoridades para hacer jurar a la gente y sentenciarlos a muerte como si ellos fueran dueños de la vida de la gente, de igual manera, la mayoría de las religiones de Estados Unidos usan esas religiones para quedarse con niños de padres inmigrantes que cruzaron a Estados Unidos y las autoridades les despojaron de sus hijos para darlos en adopción a gente farsante e hipócrita que practican alguna religión, usando las religiones precisamente para satisfacerse y robar a los demás, esa es la verdadera realidad de las religiones, tan solo los Talibanes no son religiosos ni creen en Dios, ellos solo creen en sus acciones criminales que hacen diariamente en contra de las personas de su país, ellos no tienen ninguna religión, de hecho son asesinos y deben ser sentenciados por crímenes de lesa humanidad, los Talibanes indican dentro de su supuesta “religión” que a Dios no les agrada las mujeres que anden en minifalda, esto, me hace recordar al mundo machista mexicano, es casi exactamente igual, las religiones en México en su mayoría solo se hicieron para engañar y someter a la gente, son gente de doble moral, gente que dice amar a Dios y no permiten la entrada a sus religiones a gays ni mujeres que se visten con minifalda, porque para ellos supuestamente no son personas que a Dios les agrade, ahora resulta que una bola de hipócritas habla y piensa por Dios.

Diariamente en México las supuestas pastoras y profetas así como las catequistas católicas son practicantes de corrupción e infidelidades, sus templos los tratan de mantener llenos pues entre más personas lleguen más ganan dinero, la biblia, o mejor llamada, las sagradas escrituras, es violada diariamente por personas que solo buscan satisfacer sus necesidades personales, los indígenas en su mayoría son engañados por otros líderes indígenas que se dicen ser pastores o profetas y precisamente abusando de su ignorancia de estos es como viven de ellos, lo cierto es, que a los mimos jóvenes los han cambiado su forma de ser y no respetan su libre albedrío, hay que amar a Dios pues a él le pertenece todo lo que tenemos, nuestra alma, espíritu y todo lo que poseemos, podemos pedirle en cualquier lugar, en cualquier rincón de nuestra casa, ya que Dios es el centro de nuestra casa, él sabe quiénes somos y que corazones tenemos, pues él es nuestro creador, él nos moldeó y nos regaló vida, pero, nunca, jamás, hay que abusar de la fe de los demás, si queremos ayudar a los demás hay que hacerlo de una forma que a Dios le agrade, en este mundo de las religiones los peces más grandes se comen a los más chicos, y los pastores y curas y profetas manipulan a la gente a su antojo para provecho personal, no hay que lucrar con la fe ni el sentimiento de la gente, porque eso, si es pecado capital.