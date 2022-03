Puntos Fiscales

Sabes qué es la Deep Web

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2579

Muy buenos días distinguidos lectores, el día de hoy les mencionaré un tema muy interesante, algo así como el inframundo del internet, es necesario establecer este tema en virtud de que muchas veces para jóvenes que pasan horas en el internet, pudiese acontecer algún tipo de reto o challenge como se le conoce en las redes sociales, o peor aún robar información del pc, extorsión o simplemente robo de identidad para los fraudes cibernéticos al entrar en esta zona. La Deep Web se traduce al español como Internet profunda, y se denomina así por la sencilla razón de que está compuesta por todo aquel contenido de Internet que, por diversos motivos, no está indexado por motores de búsqueda como Bing, Yahoo o el propio Google. Podría decirse que para entrar en el inframundo del internet basta no ir a los buscadores tradicionales que indexan gran parte de la información existente en internet, hay webs privadas que pertenecen al inframundo del internet (Deep Web) sin que muchos lo sepan. Por ejemplo, el área privada de una empresa, la zona de usuario de una operadora o la web privada de una universidad, tienen información que no está indexada en ningún buscador. Sin embargo, todo el mundo atribuye el término Deep Web a cosas ilegales y lo cierto es que todo contenido sin indexar entra en la categoría, puede decirse que puede y de hecho existe mucha desinformación al respecto. A ello los jóvenes suelen utilizar estos términos, como Dark Web, Darknet y Clearnet. La realidad es que con lo de Dark Web o Internet oscura, se refiere a los diferentes darknets, redes que se superponen al internet público y requieren de software específico y configuraciones o autorización para acceder. En este punto estoy seguro distinguidos lectores que se está preguntando ¿por qué la Deep Web es peligrosa? La respuesta es que en ella se ocultan avances tecnológicos y científicos, por ejemplo, en lo que se denomina la Academic Invisible Web. Por otro lado, se cree también que la deep web es más pequeña que la Internet superficial y, sin embargo, las últimas estimaciones según analistas informáticos apuntan a una dimensión entre 400 y 550 veces superior que la Internet superficial. En torno a 550 billones de documentos individuales, frente a 1 billón en la Internet superficial. Entonces queda entendido que la Deep Web es toda la información sin indexar de Internet. Además, en cada una de las darknets, los contenidos pueden ser muy variados. Al intentar colocar el anonimato por encima de todo, algo que no siempre se consigue para quienes navegan, suelen utilizarse para actividades ilegales, pero también podemos encontrar mucho de trabajos académicos e investigaciones. De hecho, esto se conoce como Academic Invisible Web y engloba las bases de datos que contienen avances tecnológicos, publicaciones científicas, y material académico en general a los cuales no se pueden acceder fácilmente, se esconden sitios de venta de drogas, dinero falso, documentación falsa, armas, explosivos, mercenarios, órganos, hackers, información personal, libros clasificados, pornografía y otro tipo de contenido similar. Además, no es muy complicado llegar a este contenido en unos pocos minutos, aunque el nivel de confianza para comprar, por ejemplo, billetes falsos o documentos falsos, deja mucho que desear. La información es muy abundante y expertos en informática en seguridad han recomendado no entrar en el llamado lado oscuro del internet, por la vulnerabilidad que se tiene de posibles ataques cibernéticos a su pc, robo de información, virus informáticos. No todo es malo por así decirlo, también existe información en materia científica, literatura, informaciones no censuradas de gobierno que los propios protagonistas suben, algo que en la web normal sabemos que son censurados, les vuelvo a repetir para los que son padres de familia, es necesario estar al pendiente de sus hijos de las páginas que visitan en el internet superficial por así decirlo, ya que si bien todo se conecta más en el aspecto comercial y aparentemente se encuentra más vigilado por las autoridades cibernéticas, recuerden que a través de las redes sociales se han suscitado muchos casos lamentables que han atentado contra la integridad de menores de edad, hoy es el tiempo de dedicar más atención a los niños y adolescentes en esta era de la informática la curiosidad predomina sobre todo en los adolescentes, el objetivo del tema de hoy, es para cuidar a sus hijos y estar pendientes de la información que se recepciona en el internet, más allá de lo que conocemos existe otro mundo virtual muy grande llamado Deep Web.