Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Señalan que la denuncia del PAN ante la ASF, contra Ayuntamiento Tuxtleco siempre va

Lo que se denunció en la capital del país, por parte del coordinador del PAN en el Senado de la República, Julen Rementería, días antes de la jornada electoral, en contra del actual ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, sobre una galopante y presuntuosa corrupción millonaria, que siempre sí se denunciará ante la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

En Tuxtla Gutiérrez, ya no se pueden seguir tolerando los actos de corrupción de sus gobernantes, sentenció Julen Rementería del Puerto, coordinador del PAN en el Senado de la República. En entrevista telefónica, el legislador manifestó que por más que se hable del combate a la corrupción en la capital chiapaneca, se siguen presentando quejas y denuncias de que en el Ayuntamiento se siguen triangulando los recursos para beneficiar a la élite política.

Luego de que se filtrara una lista de contratistas y proveedores del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, donde se denuncia que el alcalde con licencia otorgó cuatro contratos directos a la empresa Innovatec, presuntamente de su hermano menor, por un monto total de 5 millones 877 mil 389 pesos con 47 centavos en cuatro obras, Rementería del Puerto adelantó que se avecina una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “Se repite un fenómeno en donde operaron los programas sociales, que son prácticas que ya debieron de haber pasado de nuestro país”. (Sic)

“Tenemos que esperar a que el resultado de esa investigación se pudieran deslindar las responsabilidades y, si es necesario llegar afectar el resultado de la elección pues ya lo tendrá que definir la instancia jurisdiccional correspondiente. Se tiene que llevar a cabo la investigación”, dijo el Senador Panista. Así las cosas.

Provich continúa con el Programa de Regularización de Asentamientos Humanos

Después de la veda electoral, la Promotora de Vivienda Chiapas (Provich), continúa su trabajo para brindar seguridad patrimonial al pueblo chiapaneco, con base en el Programa de Regularización de Asentamientos Humanos, en coordinación con los Colegios de Notarios del Estado, desarrollando cada una de sus actividades con estricto apego a la ley.

Lo trascendental es que entre sus tareas destacan los programas para solucionar las necesidades de vivienda en la entidad y dotar de certeza jurídica a las familias sobre sus inmuebles, esto a través de las entregas de escrituras públicas, que forman parte de las acciones de justicia social que impulsa el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Al respecto, el director general de la Promotora de Vivienda, Freddy Escobar Sánchez, recordó a la ciudadanía que el instituto que representa ofrece asesorías y acompañamiento gratuito durante sus gestiones. Enfatizó que no cuentan con gestores externos, por lo que es importante denunciar si alguien se presenta como tal.

Asimismo, manifestó que la Provich trabaja de la mano con colegios de notarios y ayuntamientos, con el objetivo de beneficiar a las familias que, verdaderamente, lo necesitan, en un proceso de escrituración ágil, expedito y de calidad, a fin de garantizar que nadie sea despojado de su patrimonio. En fin.

Alcanza Morena en Chiapas grandes triunfos en municipios, diputados locales y federales: Carlos Molina

Dentro de los resultados finales del partido en el poder, con una aplastante ventaja en contra de los opositores y una preferencia electoral superior al medio millón de votos, Morena

demostró una vez más que es la primera fuerza política en la entidad, donde arrasó con distritos locales, federales y ayuntamientos.

“Gracias al respaldo del pueblo chiapaneco, se lograron 12 de 13 diputaciones federales, así como 24 de las 24 diputaciones locales, 22 en alianza y dos exclusivas del partido; además del triunfo en las dos principales ciudades de la entidad: Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, y Tapachula, La Perla del Soconusco”, subrayó el delegado nacional de Morena en Chiapas, Carlos Molina Velasco.

En este sentido, Molina Velasco externó su agradecimiento a los chiapanecos por el respaldo, la confianza y el deseo de continuar con la consolidación de la Cuarta Transformación de la vida pública del país, que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así las cosas.

Amigo de Chiapas, próximo gobernador de Nayarit. – El exdelegado del IMSS en Chiapas, el médico Miguel Ángel Navarro, logró convertirse en el próximo gobernador del Estado de Nayarit. Un personaje que cuando estuvo en Chiapas, supo ganarse infinidad de amigos, muchos de ellos de la sociedad chiapaneca y otros entes políticos como el senador Eduardo Ramírez Aguilar, con quien guarda una extraordinaria amistad desde cuando fungió de delegado del IMSS con sede en Tapachula. Además, el personaje de Nayarit, es un reconocido medico a nivel nacional por sus aportaciones en materia de salud al pueblo de México, y que desde hace muchos años también por sus ideales en favor de los que menos tienen logró conocer al ahora Presidente de México, López Obrador, y muchos otros personajes de MORENA, donde comulgó con sus labores partidistas. Congratulaciones al nuevo gobernador casi electo de Nayarit.

Juan Pueblo: Quien alcanzo un reconocimiento especial de los que votaron por él, fue el colega Cesar Cancino, quien logro metas increíbles dentro de la aceptación de miles de Tuxtlecos. Hubo en las redes sociales comentarios como el que se transcribe a continuación: “César Cancino, no es un político reciclado; de hecho, nunca ha sido partidista. Su participación ciudadana fue extraordinaria, porque demostró que gente con calidad moral puede contender frente a las “vacas sagradas” de la corrupción política y ganar los votos que dignamente se echó al morral de la conciencia. El resto prefirió hacerlo de otro modo, por otra gente, por otras circunstancias y hasta por otras necesidades, pero César Cancino jugó un papel dentro de la democracia civil. Demostró que cualquier tuxtleco con un escudo moral intachable puede dar sorpresas y él lo logró. Triste es que hubiera gastado millones de pesos a lo tonto y no hubiera conseguido nada. Ganó nuevas amistades, experiencia política y, de seguro le servirá para prepararse más porque ya vio más de cerca el hambre de la gente que aprovechan los miserables. César no sólo es un buen periodista. Es un gran ser humano y un gran amigo”. Muy bien por el comunicador…Dixe.

Fraude bien maquinado denuncian en San Cristóbal. Desde el Congreso del Estado, un gran fraude electoral orquestó el PVEM, contra Juan Salvador Camacho Velasco, candidato de Morena, a la presidencia municipal de San Cristóbal de Las Casas, denunció el diputado local por el V Distrito, Luis Fernando Cantoral Cruz. Al hacer uso de la palabra durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado dijo que el proceso estuvo plagado de irregularidades. Previo a los comicios de este 6 de junio, el IEPC perversamente reemplazó al titular del Consejo Municipal Electoral de esa demarcación, por tener vínculos con Mariano Alberto Díaz Ochoa, aspirante a la alcaldía por el PVEM. Asimismo, Díaz Ochoa fue visto reuniéndose en un restaurante con la edil Jerónima Toledo Villalobos y otros personajes de la clase política. Además, se extraviaron cientos de boletas electorales originales, materiales con los que generalmente se emprende una práctica de coacción del voto llamada “carrusel”. Vaya denuncia.