Dr. Carlos Arias Ortiz

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Sigue la confusión por Ómicron y la frontera sur sigue abierta ante la embestida migrante

Ante llegada de la variante del covid 19, Ómicron, donde aún hay mucha confusión en el mundo y ya no se diga en México, y que forzosamente va a tener que llegar a nuestro país, y ojo con la puerta de la frontera sur, donde siguen ingresando ilegalmente cientos de extranjeros provenientes del África, sin que ninguna autoridad frene el éxodo migrante. Lo grave es que el subsecretario de salud federal, López-Gatell sigue minimizando los riesgos, y ve innecesario cerrar fronteras o cancelar vuelos internacionales, aunque varios países anunciaron medidas de contención en sus fronteras y puntos de entrada y se preparan para la variante Ómicron.

Mientras eso ocurre el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la nueva variante del coronavirus no causa enfermedad más grave, no cambiará el curso de la epidemia, cancelar vuelos, no es útil y que estos virus ayudan al propósito de lograr la inmunidad social.

Para especialistas entrevistados por EL UNIVERSAL, no existe una estrategia o protocolo para enfrentar a la nueva variante de Covid-19, que ya registró su primer caso en el país, pues el propio subsecretario de Salud confirmó la infección de un hombre de 51 años procedente de Sudáfrica. Consideraron que con la posición de Hugo López-Gatell el gobierno de México sigue restando importancia a la nueva variante de manera irresponsable.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), es la primera que ha recomendado tomar medidas ante Ómicron, como cerrar fronteras y cancelar movilidad para retrasar el ingreso de la nueva variante, así como diseñar esquemas de pruebas y seguimiento de casos sospechosos para romper cadenas de transmisión, además de reforzar los sistemas de salud internos.

Sin embargo, estas recomendaciones de la OMS, también las batea el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que ha explicado en las últimas horas que solamente Ómicron llegará a México en algún momento, pues ya circula en al menos 40 países, entre ellos Estados Unidos. El funcionario federal llama a la población a no caer en pánico y sostuvo que Ómicron ayudaría a lograr inmunidad rápidamente.

“Una variante que sea más transmisible, como Ómicron, y que no cause enfermedad más grave ayuda al propósito social de lograr inmunidad social más rápidamente”, aseguró.

Antes, en redes sociales, sigue afirmando que “cerrar fronteras y bloquear personas o bienes no son medidas útiles para contener las variantes”, mientras la Secretaría de Salud (SSA) alerta a la población para evitar todos los viajes internacionales no esenciales, ya se refiere más específico a que la frontera sur donde la puerta sigue abierta para todo extranjero ilegal, es por donde han entrado miles de africanos durante este año 2021, pero para las autoridades federales de salud no les interesa cerrar fronteras, aunque sean los protagonistas principales en

el mundo de Ómicron como son los africanos, que muchos de ellos se están colando por el rio Suchiate en nuestro país.

Investigadores indagan Ómicron en 11 entidades con alto riesgo de contagio por la variante. Chiapas uno de ellos.

El Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica (Covigen-Mex) mantiene en observación e investigación al menos a 11 entidades del país por una probable dispersión de la variante Ómicron de COVID-19, luego de la identificación del primer caso en México. Se trata de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Chiapas, Yucatán, Sonora, Tamaulipas, Guanajuato, entre otros estados, que por sus actividades es más probable que reciban casos importados de la nueva variante. “Hemos decidido priorizar aquellos estados que tengan cruces fronterizos, centros turísticos de afluencia internacional y aeropuertos internacionales”, explicó el doctor Carlos Arias, coordinador del Covigen-Mex.

El también investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM precisó que el Covigen-Mex, junto con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), y otras instituciones, monitorean la circulación de las variantes del COVID en México.

Dicha tarea se hace en todos los estados, pero suele enfocarse, por ejemplo, en aquellos con mayor transmisión y hospitalizaciones, para saber cuáles son las variantes presentes y predominantes, añadió Carlos Arias.

Para su labor, el Consorcio recibe cada semana cientos de muestras de pacientes positivos a SARS-CoV-2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y se incluyen pruebas de todos los estados. Para conocer a qué variante de COVID corresponden, los científicos someten las muestras a un proceso en el laboratorio llamado secuenciación, mediante el cual se conoce la información específica del genoma de cada virus. (Con datos de El Heraldo de México).

Tragedia y riesgo mortal para los desprotegidos

(La diputada federal Patricia Armendáriz, escribió ayer en el periódico Milenio sobre el tema de la deficiencia en el servicio de salud a los más desprotegidos).

Los orígenes de la gran deficiencia en el servicio de salud a los desprotegidos por algún sistema institucional (IMSS, ISSSTE, etcétera) son complejos y variados. Con mi vena de auditora solicité en redes que me escribieran casos de la vida real y sus historias me tienen aterrorizada. Se trata de vidas humanas pérdidas o en peligro de extinguirse por la ineficiencia del Estado de cumplir con el mandato constitucional más importante de la carta magna que nos rige.

Acceso a la salud es nada menos que acceso a la vida. Mi conclusión hasta hoy es que los mexicanos sin afiliación enfrentan peligro de muerte derivado de la ausencia de un efectivo servicio de acceso a la salud, a cargo de las entidades federativas a través de la Ley de Coordinación Fiscal, donde anualmente la Federación les transfiere, principalmente a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), los recursos necesarios para tales efectos. Para ejemplificar, me refiero al caso de Mariana Z., profesional apasionada de su trabajo, proveedora única de sus dos hijas que enfrenta este riesgo de muerte a cargo del estado de Jalisco.

Desde hace 20 años Mariana sufre de una enfermedad degenerativa mortal. En el inicio de su enfermedad fue atendida eficientemente por el sistema de salud de Jalisco. Su viacrucis comenzó cuando llegó la parte crítica de su enfermedad. Hasta la fecha, el estado de Jalisco no ha podido cubrir las medicinas que ocupan la totalidad de sus ingresos, y vive de donativos para financiarlos. Ni tampoco aquella entidad la ha canalizado eficientemente a un hospital que la pueda operar del trasplante de médula que necesita, incluso considerando que ella ya consiguió a un donante.

Ha habido dictámenes del sector salud en el sentido de que “no está lo suficientemente grave para canalizarla a su operación”. La hemos tratado de apoyar por la vía del INSABI, pero Jalisco no ha firmado el convenio con éste. Los motivos pueden ser de carácter político o porque Jalisco no quiere aportar los recursos del FACCSA que se necesiten para que el IINSABI preste los servicios. Esto tiene que arreglarse tan urgentemente como merece el tema de riesgo de vidas humanas. Dixe.