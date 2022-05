Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Tener poder no implica tener el control

No recuerdo momento en la historia política de México, ni en la económica, ni en la de salud o educación, ni en la social o de seguridad, igual al que hoy venimos viviendo desde que inició el sexenio de Morena. Sí bien esta tormenta de acontecimientos no es exclusiva de nuestro país, lo es la manera de afrontarla. Se podrá tachar a periodistas, analistas políticos o columnistas que señalan lo que ocurre, de golpistas, adversarios o traidores, pero ninguno de estos señalamientos disminuye los problemas. Los muertos siguen sumándose por la violencia, por la pobreza, por COVID o por falta de servicios médicos básicos. Ninguno de estos señalamientos evita investigaciones de corrupción, con datos de las mismas dependencias, incluso con fotografías o videos, que dejan al descubierto el exceso de poder, pero la falta de control que no necesariamente se tiene, aunque se tenga el poder. Todos los días en cada renglón de una noticia, de una mañanera o de un acto delictivo nos recuerda el “Día de la Marmota”, así como aquél cuento que nos obliga a vivir el mismo día todos los días, frente a un noticiero o frente al discurso presidencial, quedamos atrapados en un día que trascurre temporalmente como en un círculo que termina en lo mismo para comenzar de nuevo, la diferencia de tal cuento con nuestra realidad es que a nosotros se nos acumulan los problemas, se incrementan los hechos violentos, las denuncias por corrupción, los derroches presupuestales, y las innecesarias arremetidas contra órganos autónomos garantes de nuestra democracia, y lo que muy pocas veces, si no es que nunca se había visto, descalificaciones entre funcionarios, secretarías, autoridades, poderes y entre integrantes del partido que hoy nos gobierna, pero sobre todo y, más preocupante, entre autoridades que defienden supuestamente la integridad de sus gobernados. Tal es el caso del gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco que en público se negó a extenderle la mano al Fiscal del estado Uriel Carmona, después de que éste lo invitara a trabajar en conjunto. La fotografía de Blanco con líderes de cárteles revela su relación no tan ajena, sobre todo con Ray Isidro, líder local del CJNG y, por si fuera poco, la secuencia de imágenes presentadas por Padgett en el noticiero de Ciro, evidencian que un año después de este encuentro, policías de los tres órdenes de gobierno en Cuautla lo dejaron escapar de una escena en la que habían asesinado a 6 de sus acompañantes. Fue detenido en Puebla y llevado al penal de Atlacholoaya donde misteriosamente resulta muerto por riña entre cárteles opuestos sin que se aplicara el protocolo necesario por parte de la autoridad. El mensaje en una manta que dejan a Cuauhtémoc después de haber asesinado al alcalde de Xoxocotla, lo señalan como responsable de la muerte de Ray. Si le sumamos a todo lo anterior los dimes y diretes entre él y Alberto Capella señalándose uno a otro, implicados con narcos, los problemas para Blanco se agudizan y él lo sabe. Ay quienes dicen que el viaje para el que solicitó alejarse de su cargo se debió a buscar posibilidades de asilo cuando necesite huir de la justicia o de los narcos. Lo cierto es que ninguna autoridad se ha pronunciado a su favor como lo han hecho con Cuitláhuac o con Delfina Gómez y no es extraño, a Cuauhtémoc ni siendo gobernador lo recibieron en la FGR o en el CNI, la realidad es que ambas dependencias lo están investigando.

DE IMAGINARIA

Llegó el día en que el López Gatell será investigado por el delito de omisión frente a miles de muertes por Covid. La negligencia que tanto se ha señalado finalmente es aceptada por un juez que obliga a la fiscalía a realizar dicha investigación. Sin duda el proceso contará con el seguimiento de ciudadanos que lo venían solicitando. Nuestras condolencias por el sensible fallecimiento del Gral. Mario Ayón Rodríguez, admirado y apreciado por quienes tuvimos el honor de su amistad q.e.p.d.