Aquiles Espinoza García, secretario del Transporte y Movilidad en Chiapas

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Transportistas de Chiapas exigen operativos contra el pirataje

El problema de lo que va estos tres años de la cuarta trasformación del transporte en Chiapas sigue siendo el “fantasma del pirataje”, un grave problema que se observa por los cuatro puntos cardinales de la entidad, y que lo que más sale a flote son las denuncias en contra del propio titular de la secretaria del Transporte y Movilidad en Chiapas, Aquiles Espinoza, que sigue siendo señalado de que él es el único responsable y su camarilla que vienen descontrolando la gobernabilidad en el transporte de Chiapas.

Son innumerables denuncias que se vienen haciendo desde hace tres años, en contra de funcionarios estatales que, dicen, protegen el pirataje, inclusive los transportistas legales que se encuentran con su documentación amparados en la ley, han solicitado al Gobierno del estado la aplicación de la ley contra el transporte irregular con ayuda de fuerzas policiales que protejan la legalidad para que en caso de hechos violentos, actúen y no sean pasivos, como ocurrió el año pasado en Tuxtla Chico y Cacahoatán. Es una decisión política solamente lo que piden los transportistas de Chiapas: Que se ponga orden contra el pirataje, que se realicen operativos para detener unidades irregulares para que sean sancionadas y no liberadas por intervención de funcionarios. Así de fácil.

Las denuncias de los transportistas de Chiapas que se vienen arrastrando desde hace años, y que se dan constantemente es que el desorden impera por malos funcionarios estatales que buscan acuerdos fuera de la ley, mientras que el concesionario y los choferes de unidades legales del servicio público sufren los embates de grupos ilegales que los amenazan con machetear, golpear y dañar sus unidades. Hay denuncias de transportistas que son adultos mayores que han sido totalmente vejados en sus propias concesiones de muchos años, lo que muestra la corrupción en este rubro y que lamentablemente aún no se ha investigado este asunto de la ruta uno de la capital de Chiapas. Es una impunidad en toda la extensión de la palabra. (Diario de Chiapas)

Lo cierto es que en este 2022, dicen los trasportistas chiapanecos alguien tiene que poner orden para evitar que se sigan cometiendo ilícitos sin que nadie los castigue, y seguir con las acciones de reordenamiento y combate al pirataje. Problema en puerta. Así las cosas.

En el norte de Chiapas transportistas piden alto al pirataje.

Este pasado jueves 13 de enero desde la madrugada, transportistas concesionados de la zona Norte de Chiapas, realizaron operativo en el tramo carretero Tapalapa – Rayón a la altura del desvío El Carrizal municipio de Pantepec, con el fin de exigirle al secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, realice operativos permanentes por el aumento del pirataje en esta región. El operativo duró aproximadamente 6 horas que inició a las cuatro de la mañana, donde participaron concesionados de los municipios de Pantepec, Ocotepec, Rayón y Tapalapa, en el lugar expresaron que ninguna autoridad del estado de Chiapas quiere hacer su trabajo, permitiendo la proliferación de transportes piratas en estos municipios. Gustavo Hernández, transportista concesionado de Tapalapa dijo que la Secretaría de Transporte se comprometió efectuar operativos desde el cuatro de enero de este año, sin embargo, hasta la fecha no han cumplido con los acuerdos establecidos el año pasado.

“El operativo es con la finalidad de llamarle la atención a la Secretaría de Transporte, porque prometió hacer operativos permanentes en esta zona norte porque hay mucho pirataje. La Secretaría de Transporte dijo que iba hacer operativos, entonces como no lo está haciendo nos vimos en la necesidad de poder hacerlo para detener esa parte, es un trabajo que tenemos y de ahí vivimos. Le hacemos la exhortación para que haga operativos que él dijo”.

Gustavo Hernández afirmó que, si las autoridades hacen caso omiso la demanda, realizarán acciones más estrictas en próximos días sin especificar la hora y la fecha.

Sigue en ascenso la escalada de precios en los mercados de Chiapas y el país.

No solamente la pandemia del Omicrón tiene asustada a la población mexicana, y desconcertada en Chiapas, sino también el alza indiscriminada de los precios y costos de varios productos y mercancías que se expenden en los mercados o tianguis públicos de la geografía estatal, se ha multiplicado de una manera extremadamente fuera de serie, porque hay productos como el limón, el chile, la cebolla, y prácticamente todas las frutas los han subido hasta en un 200 por ciento, un fenómeno a la alza que nunca se había observado ni en la tercera o lo que lleva la cuarta trasformación, lo que evidentemente tiene a la población de escasos recursos totalmente descontrolada y confundida cuando asiste a un mercado público o simplemente en la tiendita de la esquina.

Las culpas se la echan a los problemas internacionales en materia económica, o se limpian las culpas argumentando que la inflación es un problema mundial, y ponen de ejemplo a los Estados Unidos, pero los más cuerdos y sensatos advierten factores que en el giro de frutas y legumbres que también se han disparado, porque aumentaron de precio la gasolina y el transporte de los productos, que es lo que viene afectando el aumento de estos consumibles.

Estamos viviendo en un momento crucial en nuestro país, porque vivimos el grave problema de la salud pública del contaminante virus del Omicrón, que tiene preocupada a la sociedad mexicana y por otro lado el problema de la escalada de precios que ha rebasado lo inimaginable en los costos , pero lo que más curioso es que las autoridades federales no asumen su papel como la PROFECO, que no más sale en las Mañaneras para convertirse en protagonista y exhibicionista , pero no señala mucho menos reconoce como se va a resolver este problema de la alza de los precios de productos –muchos de ellos de la canasta básica- porque la escalada se sigue dando en los mercados públicos y tianguis y la gente empieza a sufrir otro problema más grande que se viene observando y que las propias autoridades de salud en Chiapas han reconocido, como es la enfermedad de la depresión, que golpea sobre todo a nuestras mujeres y nuestros jóvenes.

Son postales inéditas de la sociedad mexicana y chiapaneca, donde se vive inmerso en una pandemia de contagios que peligran la vida, una postal de alzas de los productos que consumen los mexicanos y para variar ya la depresión se considera

una enfermedad que avanza lamentablemente en nuestra sociedad. Algo se tienen que empezar hacer desde este lunes 17 de enero, porque la población va a explotar. Y si nos seguimos pelando entre los mexicanos, va a ser peor.

Reajuste de precios afecta a locatarios

Uno de los sectores que ha sido tocado por esta situación es el de los mercados que tienen que consumir productos para revenderlos en las centrales de abastos de toda la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Domingo Ramírez Pérez, del giro de verduras, dijo que estas primeras dos semanas del año ha sido difíciles y esperan que lo que resta del año no cambie mucho, es por ello que crean planes de ventas.

“Nosotros vemos que el año va ser muy crítico, por los reajustes de precio, esto nos repercute a todos y principalmente al comerciante pequeño que adquiere sus productos y estos incrementan”. Así las cosas.