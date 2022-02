Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Un loco, soberbio, prepotente y esquizofrénico en el planetario Tapachula

• El titular del planetario en Tapachula, al que conocen como el “vejete rabo verde” y es de MORENA, es denunciado por su soberbia y hostigamiento laboral…

“A ver cabrones, vine a esta sagrada institución a poner orden, y quiero que sepan que aquí el que manda soy yo, soy amigo personal del gobernador y del director general del COBACH, así es que, se me alinean o se alinean, y el que no quiera que se vaya a la fregada, así más o menos, sin conceder, dicen ha llegado el nuevo titular del Planetario en Tapachula Pedro “el malo”, mejor conocido como el vejete Rabo Verde, arremetiendo como cacique, y capataz contra trabajadores a quienes trata con la punta del píe y con un lenguaje soez, vulgar y prosaico cual vil arrabalero de calle. Trabajadores de esa institución señalaron que el vejete rabo verde les dice, “ustedes cabrones ganan mucho por lo que hacen, que es nada, así es que o se ubican o me los chingo, porque tengo gente externa que tiene deseos de trabajar y son de mi estructura, de mi equipo. Los trabajadores ya están hartos de los hostigamientos del vejete rabo verde que se siente hombre de cuchillo y horca presumiendo su íntima amistad con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el director general del Colegio de Bachilleres y con un lenguaje vulgar arremete contra los trabajadores argumentando que la 4T, llego para poner orden y quien no quiera alinearse a sus mandatos se los va a llevar la chingada, “quéjense con quien quieran aquí el que gobierna soy yo”, dicen argumenta el vejete rabo verde, quien de igual forma dicen está a punto de ser denunciado por acoso sexual a más de una trabajadora de esa institución, por lo que los trabajadores se organizan para llevar a cabo un movimiento de brazos caídos en busca de que se cese a ese loco, soberbio, prepotente, torpe y enfermo mental del Planetario Tapachula. Dicen que solo falta que el loco acosador vejete Rabo Verde diga que le canto un Pajarito. Bueno amigo lector, ojala el director general tome cartas en el asunto y si es su íntimo amigo como lo presume el prepotente vejete rabo verde, (Chingate un amiguito) debe hacer algo al respecto porque de lo contrario estallara Troya… (hay más tela de este tema, en otras entregas de Linotipe@ndo, se las haremos llegar) …sin comentarios

NINGÚN DELITO PUEDE ESTAR BAJO LA IMPUNIDAD: OLAF GOMEZ H…

Luego de manifestar que en Chiapas se aplica la ley sin distingos de ninguna índole, el fiscal General del Estado (FGE) Maestro Olaf Gómez Hernández indico que en los últimos días esa fiscalía a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales, cumplimento una orden de aprehensión en contra de una persona como probable responsable del delito de Secuestro Agravado, el cual cometió en agravio de dos personas en esta capital chiapaneca. Agregó Gómez Hernández que la impunidad en esta entidad non tiene cabida y quien infrinja la ley será sometido sin ningún distingo, por ello -dijo-elementos de la Policía Especializada adscritos a la Fiscalía de Asuntos Especiales, lograron dar fiel cumplimiento a la orden de aprehensión girada por el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno con sede en «El Amate,» en contra de Juan Carlos «N», como probable responsable del delito de Secuestro Agravado, en agravio de Marvin «N» y Carlos «N», por hechos ocurridos en la colonia Ampliación Loma Bonita, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Al decir del funcionario estatal el aseguramiento del posible secuestrador se dio en esta capital chiapaneca e inmediatamente fue puesto a disposición ante el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno con sede en «El Amate», quien será la autoridad que defina la situación jurídica del imputado. Con estas acciones estamos reafirmando nuestro compromiso con la sociedad y no dejaremos ningún delito bajo la impunidad…

CHIAPAS, EN MEDIO DEL FUEGO CRUZADO DEL HAMPA ORGANIZADA…

Amigo lector déjame comentarte que en entrevista con el maestro Jaime Recades Olguín, nos decía que, Chiapas fue por mucho tiempo, un estado con paz y tranquilidad a pesar de sus carencias en temas como, educación, vivienda, salud, empleo, desarrollo e inversiones. empero, el tema de la seguridad, no figuraba como preocupante, ya que los gobiernos trabajaron en buscar posibles soluciones respecto al tema de la seguridad, triste, lamentable y desafortunadamente, -dijo- hoy pareciera que hay fuerte interés en dejar de lado la seguridad, quitándole a los chiapanecos su paz y tranquilidad, ¿dónde está las tan cacaraqueadas estrategias de seguridad? Nadie lo sabe y los chiapanecos muestran su preocupación, se sienten vulnerables, ante los múltiples acontecimientos que se han dado. De esta grave y terrible situación que se vive en Chiapas, -comentó- hay responsables directos y determinantes, decisiones que rompen con un esquema de actuación en pro de la paz, y tranquilidad. Lo cual dejan mal parada a la imagen del gobernador chiapaneco. ¿Quién decide cómo, cuándo y dónde serán instalados los nuevos fiscales y los directores de las policías que operan? La aparición de grupos autodefensas, los ajustes de cuentas y los conflictos políticos, han provocado el alto índice de violencia, sin dejar ver los problemas migratorios, -aseguró- en los municipios de Oxchuc, Pantelhó, Altamirano Frontera Comalapa y últimamente en Jiquipilas se han dado hechos de ajustes de cuentas entre los diferentes grupos delincuenciales que se pelean los territorios y las autoridades durmiendo el sueño de los justos. Agrega que, La inseguridad que se vive en nuestra entidad no es producto de la ingobernabilidad, sino es producto de la usencia del poder, de igual forma señaló que uno de los primeros aciertos que podría tener el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, es la depuración de la policía estatal especializada y de seguridad pública y protección ciudadana, mediante el fiscal general del estado Olaf Gómez Hernández, para que se pueda dar una buena limpia en los cuerpos policiacos del estado, se tiene que desechar la bazofia -ahondó- sacando a los policías deshonestos que trabajan para dos amos y que han logrado amasar fortuna construyéndose palacios como viviendas, ranchos, vehículos y que mantienen a policías escoltando a sus mujeres y sus doble vida. Agregó que, los cuerpos policiacos en nuestra entidad están más infectados que un paciente con COVID-19, puesto que existen algunos policías que le sirven a dos amos, (con la maña y con la misma policía) y por esa razón con uno están quedando mal y la inseguridad campea impunemente en nuestra entidad. (primera de dos partes) …sin comentarios…Hasta aquí la dejamos amigo lector …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS