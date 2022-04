Asesoría Legal

Vientres en renta

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Las mujeres mexicanas no están preparadas para rentar su vientre, de hecho, no se debería permitir, México ocupa uno de los primeros lugares en corrupción a nivel internacional, hay muchas mujeres jóvenes en todo el país que están enfermas, es obvio que para poder rentar un vientre tienen que estar totalmente sanas, lamentablemente cuando un médico recibe dinero podría llegar a falsear información de que una mujer está sana siendo falso, quien podría pagar las consecuencias muy caras sería el bebé, muchas mujeres en México tienen SIDA y otras enfermedades venéreas, y, nunca se sabe hasta que no se hacen un estudio clínico a fondo con médicos serios que por cierto, casi no los hay, y menos en México, la situación de los vientre en renta se podría llegar a distorsionar llegando a la conclusión de que muchas mujeres que no pueden tener un hijo podrían recurrir a las mujeres del nivel socio económico más bajo o bien, con las mujeres indígenas, este último sector poblacional es uno de los más sanos, pero, precisamente por eso podrían ser explotadas ilegalmente, por un lado, la Ciudad de México y el Estado de México sus médicos no son nada serios, de hecho, muchos de ellos son unos delincuentes que practican el aborto a escondidas matando a un ser de algunos meses de gestación, hay también ginecólogos que en el Estado de México sus consultorios parecen casas de seguridad con “enfermeras” que más bien tienen pinta de rameras, nada serios, las jóvenes de ahora y que no tienen valores de igual manera se encuentran perdidas en el alcohol, antros, drogas, etcétera, llevan una vida desenfrenada, no estudian, incluso, algunas han estado embarazadas y aseguran haber perdido a su bebé, sin embargo, la verdad es otra, ABORTAN, convirtiéndose así en unas asesinas, esa es la palabra adecuada para las jóvenes de ahora que abortan, cuando en casa no les inculcan valores, entonces, es muy difícil hacerles ver que la vida de un bebé se debe respetar, muy probablemente de jóvenes no sienten nada porque no han vivido nada y todo les da igual, lo que ellas quieren es vivir una vida de alcohol, amigos y drogas, solo eso, la mayoría de los padres no les inculcan valores a sus hijas y ese es el penoso resultado, sin embargo, muchas mujeres no investigan ni buscan ayuda para poder usar su propio vientre, hay otro tipo de métodos para que una mujer pueda quedar embarazada, hay quienes de plano no pueden porque su vientre es muy pequeño, como de niña, otras mujeres que son “vanidosas” cuando están jóvenes se quitan el vientre por medio de alguna operación para permanecer siempre delgadas y demostrar que tienen buen cuerpo, las parejas que no pueden tener un bebé se van a dedicar a buscar jóvenes o bien, mujeres jóvenes indígenas las cuales por dinero van a rentar su vientre, otras, aprovechando que en casa tienen una muchacha que las auxilia en las labores domésticas les van a proponer rentar su vientre aprovechándose incluso de su ignorancia, el Congreso de la Unión y el Senado no puede ni debe presentar siquiera una iniciativa de Ley para rentar vientres, primeramente se debe llevar a cabo un estudio a profundidad, no únicamente crear leyes al azar como se ha venido haciendo, las mujeres mexicanas no están preparadas para rentar su vientre, de hecho, en septiembre de este año Mercadotecnia de México va a lanzar una encuesta en varios Estados del País a mujeres de 18 a 36 años de edad para cuestionar el tema de vientres en renta, aun en este México podrido, porque eso es éste país, habrá muy probablemente mujeres sin valores que buscarán incluso menores de edad para que les renten su vientre, aprovechándose de la ignorancia de las más jóvenes, de la desunión familiar y de la falta de recursos económicos, la renta de vientres en México podría convertirse en una explotación ilegal de mujeres, en México, con el tipo de médicos que tenemos en todo el país no sería nada raro que la salud de la persona que vaya a rentar su vientre y el bebé se vean en riesgo, ya que, en varios países como también en México es muy común que sean colocados más de tres embriones sobre la madre gestante para elevar las posibilidades de embarazo, aunque, con ello se incrementan también los riesgos de salud tanto para el bebé como para la gestante, hay parejas que pagan mucho dinero a una mujer joven para que le renten su vientre, en México a escondidas se rentan los vientres, son actividades en silencio seguramente, lo que se va a desatar con la renta de vientres legal es la búsqueda de mujeres jóvenes sin valores y sin recursos económicos, incluso, hay parejas que podrían llevar primeramente a terapias psicológicas a la persona que les va a rentar su vientre, sería correcto solicitar la postura del Gobierno ante este tema, no son animales lo que se traen al mundo, son bebés que incluso podrían estar en riesgo, y, si algo sale mal como alguna deformidad podrían echarle la culpa a la mujer que haya rentado su vientre y podrían hasta demandarla, simplemente en México no se debe aún tocar este tema delicado, o bien, lo que se podría hacer es debatir el tema, actualmente muchas mujeres podrían ser explotadas en silencio con la renta de vientres, algo que también va a ocasionar la renta de vientres es un negociazo incluso hasta para personas que pueden ser intermediarios convirtiendo esto, en una explotación ilegal de mujeres.