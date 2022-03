Vital una nueva Constitución

Poder y Dinero

Víctor Sánchez Baños

Desde hace 103 años que se aprobó la Constitución que nos rige se han hecho más de 700 reformas; 6 veces más que el articulado original. De los 136 artículos sólo 22 se mantienen intactos, pero se estima que pueden modificarse.

En pocas palabras; se reformó la Constitución y el espíritu original de la misma está trastocado por los políticos y no para adecuarla a la modernidad, sino para sus intereses.

A contentillo de los presidentes en turno le meten mano a la Máxima Ley del país. Desde Miguel de la Madrid, el 70% de las reformas constitucionales están de acuerdo a la tendencia política de sus gobiernos. De la Madrid reformó 66 veces la carta Maga, Carlos Salinas 55, para adecuar el neoliberalismo económico que había iniciado con su antecesor. Después llegó Ernesto Zedillo, quien quiso borrar a su antecesor, y evitar su venganza; incluso modificó las reglas de la Suprema Corte de Justicia, para imponer su equipo. Vicente Fox, hizo 31 cambios y después se desgranó la mazorca:

Felipe Calderón hizo 11 modificaciones; Enrique Peña Nieto, 147 y van, hasta el momento, 14 modificaciones constitucionales, lo que hacen hasta el 1 de diciembre del año pasado, 713 cambios a la Constitución de 1917.

A los presidentes se les hace fácil y con glamour cambiar la Carta Magna, para cumplir con sus caprichos y dejarlos para la posteridad.

La verdad es que ya no queda materialmente títere con cabeza en el terreno constitucional. Entonces, ¿por qué no cambiamos la Constitución en su totalidad y creamos una nueva?

Esto, en lo personal, me genera sentimientos encontrados, ya que, ante la falta de un Congreso con contrapesos, en México domina únicamente Morena. Cambiar la Constitución con un solo partido en el poder se convertiría en la antítesis de la democracia. Se busca un país mejor, no una visión única de un partido o los intereses de un grupo político.

Por ello, en caso de lograr contrapesos electorales lo ideal es convertir a la Constitución como el instrumento para el mexicano, no para sus partidos. Que defienda sus derechos humanos y civiles; no el perpetuar un sistema político.

Es urgente cambiar la Máxima Ley, pero este no es el momento. Cumple 113 años, con parches en el 90% de su articulado.

PODEROSOS CABALLEROS: Les causó prurito a los legisladores de Morena, como Citlalli Hernández, que el presidente del INE, Lorenzo Córdova se haya reunido con diputados y senadores panistas. Es una pena que la opinacionitis de algunos políticos, especialmente de Morena, no esté fundamentado en la verdad. No se preocupó por investigar el motivo. Están en las plenarias y los azules lo invitaron. Seguramente hubiera asistido si lo invitan los morenistas. Además, Citlalli, no ha ofrecido una disculpa, ni pidió perdón a una familia que bajó del avión en que viajaba AMLO. El exsubsecretario de Turismo Simón Levy acusó de haber sido secuestrador al padre de familia. Otro que no se preocupa por checar su información o, cuando, menos comprender lo que lee. Los apellidos los invirtió. Caray, eso de elegir a burócratas y legisladores por tómbola, es muy peligroso para el país. *** El reciente estudio elaborado por el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección del IPADE Business School, en conjunto con Great Place To Work México arrojó que las organizaciones con un liderazgo complementario, es decir, que es conformado por una participación de 50% mujeres y 50% hombres, presentan mejores resultados en su ambiente laboral por encima del promedio. En grupos con mayor presencia de mujeres en la Alta Dirección (31%), muestran comportamientos por arriba de la media. Los ambientes con muy baja presencia de mujeres en posiciones de liderazgo (8%) exponen cifras por debajo de la media.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Aideé Zamorano, gerente de Sustentabilidad Zurich México y coordinadora del Comité de Responsabilidad Social y Ética de la Cámara Suiza, recientemente aseguró que las mujeres históricamente han sido víctimas de exclusión en México, no sólo en el trabajo, sino también en la escuela, en el hogar, en las calles, en la política, en los medios, en la academia y en las actividades científicas y tecnológicas, entre muchos otros espacios. Entre 2011 y 2017, el CONAPRED recibió 2 mil 528 quejas de discriminación presentadas por mujeres, y de las cuales, el 71% estaba relacionada con actos de discriminación en el ambiente laboral. De ellos, 800 casos eran quejas de discriminación a causa de un embarazo.

