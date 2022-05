M de R / Diario de Chiapas

El delegado Nacional de Morena en Chiapas, Carlos Molina Velasco, expresó a las y los candidatos que manteniendo un sano comportamiento podrán erradicar la corrupción que permea en la política mexicana y que tanto daño ha hecho al crecimiento del país.

Molina Velasco, exhortó a militantes, simpatizantes y candidatos a mantenerse en los valores que el partido representa, los cuales son garantía de bienestar para el pueblo y no traicionar lo que el partido representa.

Asimismo, destacó que los principios fundamentales de Morena son: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y no deben olvidarse, pues son el único objetivo de “defender la esperanza” de la transformación del país.

“En Morena trabajamos duro y con compromiso, sabemos hacer las cosas, somos gente de palabra y sabemos cumplirle al pueblo. Vamos a defender la esperanza de México para que juntos sigamos haciendo historia”, indicó el delegado nacional.

Por último, pidió a los militantes salir a “defender la esperanza” y lograr que la transformación llegue a todos los rincones del país.

“Estamos convencidos de que la transformación se logra cuando se gobierna y se legisla pensando en el bienestar de la gente”, manifestó.