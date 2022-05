Alejarse de ríos y montañas

• El gobernador Rutilio Escandón sostuvo que el exceso de agua puede provocar inundaciones y deslaves; de ser necesario, exhortó a trasladarse a los albergues

M de R/Pichucalco

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, en el municipio de Pichucalco, donde informó que continuarán las lluvias en la Región Norte de la entidad, debido al frente frío número 4, por lo que exhortó a la población a alejarse de los ríos y montañas a fin de evitar situaciones de riesgo, ya que el exceso de agua puede provocar inundaciones y deslaves.

“Las lluvias torrenciales van a seguir en la Región Norte de nuestro estado, por lo tanto, hay que tomar todas las precauciones y atender las recomendaciones de protección civil. Cuidemos a la familia, evitemos poner en riesgo nuestra vida y la de nuestros seres queridos; ante cualquier peligro acudamos a los albergues, donde se brinda atención médica, medicamentos, alimentos, abrigo y todo lo necesario para mantenerse a salvo”, apuntó.

En otro momento, con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, el mandatario hizo un llamado respetuoso y solidario a la población, especialmente a las mujeres, a realizar la autoexploración, acudir periódicamente a revisión médica y hacerse mastografías, pues es la mejor manera de prevenir o detectar en fase temprana esta enfermedad. “Nos sumemos todas y todos en la lucha contra el cáncer de mama. Vamos a cuidarnos”.

Respecto a la Estrategia de Vacunación contra el COVID-19, precisó que en territorio estatal avanza de forma importante la aplicación de la vacuna a las niñas, niños y jóvenes de 12 a 17 años de edad, con comorbilidades, y explicó que esta acción está sujeta a revisión médica del personal de salud en las clínicas y los hospitales.

Finalmente, destacó que Chiapas lleva semanas en color verde del Semáforo Epidemiológico, sin embargo, esto no significa que no exista riesgo de contagio de COVID-19, por lo que resaltó la importancia de no bajar la guardia y mantener las medidas de autocuidado e higiene, usar cubrebocas y extremar precauciones al acudir a lugares con espacios reducidos o al realizar actividades esenciales.

Estuvieron presentes: el secretario técnico de la Mesa de Coordinación Estatal de Construcción de la Paz y Seguridad en Chiapas, José Francisco Trujillo Ochoa; en representación de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Cruz Pineda; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández; el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez y el magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios.

Asimismo, el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos; el delegado de la Fiscalía General de la República en Chiapas, Alejandro Vila Sánchez; el comandante de la 30 Zona Militar, José Fausto Torres Sánchez; el comandante de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Gerónimo José Antonio Noé Valdés López; la subjefa de Estación del Centro Nacional de Inteligencia en Chiapas, Silvia Elizabeth Flores Camargo; el titular de la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, Carlos Alberto Santiago Hernández.

Igualmente, asistieron las y los alcaldes de los municipios de Solosuchiapa, Reforma, Juárez, Ixtapangayoja, Ixtacomitán, Rayón, Sunuapa, Ocotepec, Chapultenango, Pantepec, Ostuacán, Tapilula, Coapilla, Copainalá, Tapalapa, Francisco León, Osumacinta, Berriozábal, San Fernando, Mezcalapa, Chicoasén y Tecpatán.