Alianza suma 11 gobernadores

Agencias / Diario de Chiapas

México.- Los mandatarios estatales de San Luis Potosí y de Aguascalientes se sumaron a la llamada Alianza Federalista, conformada por gobernadores de partidos de oposición a Morena, y cuyos integrantes han criticado el desempeño que ha tenido el gobierno federal ante la epidemia de coronavirus.

En la reunión de este miércoles llegaron a nuevos acuerdos, que se suman a los que han tenido en encuentros previos, y cuestionados sobre si su alianza tiene objetivos electorales rumbo a 2021, el gobernador de Nuevo León dijo que de momento se concentran en enfrentar la crisis sanitaria.

“Con la pandemia, sepa la chingada si llegamos al 2021”, dijo Jaime Rodríguez, el Bronco, de acuerdo con el diario Reforma. “No estamos, nadie está trabajando ahorita para la elección… es más, quién sabe si haya… el virus nos trae ocupados”.

Entre los acuerdos a los que llegaron los gobernadores este miércoles para enfrentar los efectos sanitarios y económicos de la epidemia, de acuerdo con un comunicado del gobierno de Chihuahua, están:

– Crear una agencia de promoción económica de sus estados a nivel internacional, ante la desaparición de Pro-México.

– Intensificar la relación comercial con países asiáticos y europeos, en beneficio de las entidades que conforman la Alianza.

– Elaborar un padrón de disponibilidad de doctores y enfermeras, así como ir a las escuelas y facultades de medicina, para conocer sus padrones de egresados y lanzar una convocatoria en común para tener la posibilidad de contar con el personal suficiente para atender la demanda de los problemas normales y de manera particular, el tema de COVID-19.

– Crear un esquema para aprovechar la experiencia que tiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para las estrategias de promoción de la economía a nivel estatal y regional, lo cual surge del diálogo que sostuvieron con el presidente del organismo, José Ángel Gurría, en la pasada reunión de la Alianza en Tamaulipas.

– Reiteraron la convocatoria a la unidad nacional y la invitación al presidente de la República para reunirse con él próximamente y compartir lo que está pasando.

– Convocar a una nueva convención hacendaria, “porque el principal problema del crecimiento de la pobreza y las desigualdades en México, es por una injusta distribución de la hacienda pública, porque no es posible que haya entidades que tienen una asignación per cápita de casi 11 mil pesos, mientras que en otra no llega ni a cinco mil”.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acusó que la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante la epidemia ha sido errática.

“El intercambio de experiencias, sugerencias, ayuda con información y orientación para ver qué está funcionando en un lado y qué puede ser implementado en el resto de los estados”, expresó Aureoles.

“Porque nos quedamos absolutamente abandonados del lado del gobierno federal, pero además el errático manejo que ha tenido el Gobierno Federal, nosotros hemos podido esquivarlo porque no nos sujetamos a esa dinámica”.

El Bronco, en tanto, reiteró que ante la contingencia sanitaria por el coronavirus el próximo ciclo escolar iniciará de manera virtual.