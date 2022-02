Armados, protestan por resolutivo de la SCJN

En asamblea del ejido Rafael Cal y Mayor, en la zona de Los Chimalapas, se mostraron pobladores con armas de fuego; exigen reunión con el presidente de la República y no descartaron levantarse en armas

M de R / Cintalapa

Este viernes, habitantes de la zona noroeste de este municipio de Figueroa se volvieron a reunir en el domo del ejido general Rafael Calymayor con el objeto de lamentar el fallo de la SCJN a favor del vecino estado de Oaxaca, son referencia al asunto limítrofe entre ambos estados.

Dijeron que era injusto la decisión tomada porque eso los dejaba en un estado de indefensión muchos habitantes de por lo menos 17 ejidos y comunidades que forma parte de la llamada zona noroeste.

“En nombre de mi ejido, quiero pedirle al mandatario federal Andrés Manuel López Obrador que nos permita una audiencia de manera urgente para poder explicarle con detalles, con documentos y con toda la razón que nos asiste, que La SCJN herró al darle el fallo a favor de Oaxaca”, dijo Mario Hernández, habitante del lugar donde fue la reunión.

Dejó en claro el entrevistado que los habitantes de esa zona, ya están listos para defender con su propia vida si es posible sus tierras, dijo que no se van a salir, no van a dejar todo en manos de los oaxaqueños, y la única forma de evitar un enfrentamiento con derramamiento de sangre es que López Obrador ordene que se revise con demasiada cautela este tema para comprobar que las 160 mil hectáreas no le pertenecen a Oaxaca, sino a Chiapas.

Cabe mencionar que durante la reunión celebrada en el ejido citado, se pudo ver gente armada y encapuchada, desgraciadamente y en caso de que las autoridades competentes en este tema no hagan nada, podría repetirse un levamiento armado como se dio el 1 de enero de 1994 en los altos chiapanecos.