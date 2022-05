Caravana rompe valla militar y avanza

José Cancino / Tapachula

La caravana migrante resistió el primer intento de detención por parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM), durante su caminata al salir de Tapachula.

Cerca de las 7:15 horas, el contingente integrado por unas tres mil 500 personas, partió del parque Bicentenario con rumbo a la carretera federal Tapachula – Arriaga.

A solo 10 kilómetros del punto de partida, al menos 300 elementos de la GN, acuerpados por un centenar de policías estatales, intentaron bloquear el paso del grupo de extranjeros, que rápidamente logró romper la valla militar y pasar por el puesto de control migratorio del ejido Viva México.

En el refriega, niños y mujeres terminaron en el suelo, lo que generó que algunos sufrieran heridas y lesiones que requirieron de atención médica.

“Veníamos caminando y uno de los militares empujó a mi hijo con el escudo, lo mandó al suelo y se abrió la cabeza, no esperábamos que esto pasara aquí en México”, expuso Leticia Paniagua, de Guatemala.

La Guardia Nacional se ha replegado y ha dejado avanzar a los extranjeros, que a través de sus dirigentes, Luis García Villagrán e Irineo Mujica, han pedido al gobierno mexicano los dejen avanzar hacia el centro del país.

“No queremos confrontación y ustedes no deben agredirnos, porque no somos delincuentes, sólo gente que busca un nuevo futuro y todos aquí han buscado una regularización que el Instituto Nacional de Migración no ha dado”, han dicho a través de un megáfono a los pelotones de militares que ha abierto la brecha para que sigan los extranjeros su ruta.

Pese a haber logrado sortear el primer intento de encapsulamiento, los migrantes se han detenido en el ejido Álvaro Obregón a descansar, apenas a 25 kilómetros de Tapachula, debido a que marchan agotados ante las altas temperaturas que se resienten en la frontera sur.

Por la tarde y noche, el temor de un nuevo acecho de militares y agentes migratorios ha provocado tensión en la explanada del parque ejidal, ya que de presentarse una redada los extranjeros estarían encapsulados en este sitio.