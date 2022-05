Decepciona el TEECH; pura doctrina, su análisis

A LA CIUDADANÍA DE SAN FERNANDO, CHIAPAS

Por este medio informo lo acontecido el día 24 de julio del 2021, en la sesión pública de pleno no presencial emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, órgano jurisdiccional autónomo, donde los resultados del supuesto estudio y análisis de los conceptos de determinación de resultados fueron: NO se acreditan irregularidades, agravios INFUNDADOS, NO se aportan elementos mínimos para el estudio, deficiencia aprobatoria en la violación de paquetes electorales, NO se actualiza la falta de certeza de la cadena de custodia en tiempo y lugar, NO se actualizó la violencia política en razón de género, NO se hizo valer una fe de hechos por fedatario público, etc.

La confianza de cualquier persona que lucha por que la justicia se haga realidad conforme a derecho, que es el arte de lo bueno y de lo justo, en este caso en particular nos sentimos en estado de indefensión, donde la corrupción, lo obscuro, la burla y la impunidad es lo que reina en nuestro municipio, así también con decepción expreso mi asombro del actuar de este órgano representada por nuestros magistradas y magistrado, en el sentido de interpretación elaborando una sentencia extensa basada en pura doctrina, y superfluo en el caso concreto en resolución emitida. La justicia se encuentra en segundo lugar cuando se ejercen los acuerdos políticos, sin dar importancia a los agravios que no fueron dirigidos a una persona sino a un pueblo, que generó una esperanza en un instrumento jurídico que se llama juicio de inconformidad hacia actos llevados a cabo la jornada electoral del pasado 6 de junio 2021.

Está más que comprobado nuestra verdad como ciudadano, para que se te haga justicia tienes que entrar en el cuarto obscuro y ejercer el arte de la corrupción, de la ventaja y de la impunidad.

Lo único que se solicité en el estudio y valoración de las pruebas que fueran analíticas, equitativas y claras, ya que mi objetivo no es el poder si no servir a San Fernando y proporcionarle el desarrollo que por derecho le corresponde.

En este caso tenemos que seguir caminando hacia otras instancias, para hacer valer nuestros argumentos y pruebas fehacientes.

Tengan la certeza que siempre estaré con ustedes buscando el beneficio común y no el personal.

Su segura servidora:

C.P. ADRIANA GALLEGOS MARINA