Delitos sexuales infantiles ya no prescribirán: ERA

Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado de la República, celebró la aprobación de la Reforma al Código Penal Federal que protegerá los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que han sido víctimas de violencia y hostigamiento sexual, este delito ya no va a prescribir.

“Se dará todo el peso de la ley a las personas que cometan este tipo de atropellos en contra de la dignidad de los infantes y de las y los jóvenes”, señaló el legislador chiapaneco.

Eduardo Ramírez apuntó que esta reforma tiene la finalidad de proteger los derechos de los menores de 18 años, que han sido víctimas de delitos sexuales, a través del establecimiento de la imprescriptibilidad del ejercicio de la acción penal, así como de la imposición de sanciones a los delitos sexuales cometidos en su agravio.

Es decir que se perseguirán este tipo de ilícitos, pese al transcurso del tiempo, a fin de erradicar su impunidad y salvaguardar los derechos de niños y adolescentes, expuso.

Cabe destacar que la no prescripción aplicaría para el lenocinio, pederastia, abuso sexual, cópula con persona mayor de 15 años y menor de 18, así como la violación equiparada contra personas de ese rango de edad que no tengan capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo.

Asimismo, será imprescriptible la acción penal para los delitos de distribución de pornografía infantil, corrupción de menores, pornografía y turismo sexual infantil, así como el acoso sexual a menores de 18 años.

Finalmente, Ramírez Aguilar destacó que esta reforma al marco jurídico es de gran relevancia toda vez que se adecuará a los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, en esta materia.