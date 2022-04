Detectan nuevo fraude del Ayuntamiento de Tuxtla

A. Marroquín /Diario de Chiapas

El pago y la autorización de licitación directa para la compra de más de 9 mil luminarias en la capital chiapaneca denominado “FORTAMUN-017-2019: Suministro e Instalación de 5,441 Luminarias Led y Componentes Eléctricos y Mecánicos”, se realizó bajo irregularidades y discrepancias del Cabildo de Tuxtla Gutiérrez.

La Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) advirtió de un probable desfalco a la Hacienda Pública Federal, por encontrar irregularidades en el proceso licitatorio nacional de la adquisición y suministro de luminarias, suscritos en las dos etapas de la convocatoria pública LCP/OM/DA/011/2019 que autorizó y designó el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a la empresa Energétika Sustentable y Ecología S.A. de C.V., en septiembre y octubre de 2019.

De acuerdo con el Informe Individual de Auditoría ASE/OAC/110/2020 de la Cuenta Pública 2019, la dependencia fiscalizadora presume un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Federal por 23 millones 815 mil 825 pesos y 61 centavos por no acreditarse la compra de 9 mil 500 luminarias con tecnología LED en Tuxtla Gutiérrez.

“Inconsistencias del proceso licitatorio nacional de la adquisición y suministro de luminarias, en la modalidad de adjudicación directa, asimismo carecen de documentos justificativos para acreditar el destino del objetivo del gasto; en su caso, deberán ser acreditados ante la Auditoría Superior del Estado, con la evidencia documental de su destino y aplicación”, expone el pliego de observaciones 2019-108-ASE/OAC/110/2020-RD22-O01-PO34.

AYUNTAMIENTO SIMULA COMPRA

Incluso, el informe de la ASE expone que se carece de información y documentos justificativos que acrediten el destino del objetivo del gasto, debido a que el Ayuntamiento no integró y demostró los pagos realizados,así como los resultados de prueba del Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE), de las luminarias instaladas toda vez que en el proceso de licitación no se cumplió, existiendo además duplicidad en el reporte fotográfico y ubicaciones que no corresponden a las fotografías.

La ASE también apunta que al verificar el proyecto, se constataron carencias en el proceso de sustitución de lámparas existentes y colocación de luminarias LED, así como de planos definitivos derivado que los croquis presentados del Ayuntamiento no detallan las especificaciones de los tipos de luminarias que fueron colocadas por colonias, vías principales, ejes viales y bulevares, toda vez que de acuerdo con los lotes adquiridos se presentan tres tipos de luminarias de 50 watts marca VLED con diferentes costos, 80 y 100 watts marca VLED, y luminarias de 50 watts Marca CREE, donde además no se integran documentos en el que certifique un ahorro energético.

OBSOLETOS PERO SERVIBLES

Por otro lado, el órgano fiscalizador expone que el Ayuntamiento retiró luminarias que funcionaban para ser almacenadas a la intemperie de las oficinas de la Dirección de Alumbrado Público del municipio, añadiendo que tampoco se integró la solicitud por parte de los beneficiarios, y la solicitud ciudadana.

CONTRATO DIRECTO

La ASE refiere en el informe que el Ayuntamiento tuxtleco encabezado por Carlos Orsoé Morales Vázquez, asignó en la modalidad de adjudicación directa, mediante contrato de compraventa e Instalación con fecha 30 de octubre de 2019.

Asimismo, la Auditoría menciona que el Ayuntamiento no justificó y acreditó las bases de la convocatoria pública, toda vez que las lámparas propuestas no coincidieron con lo presentado en el catálogo y pruebas presentadas, existiendo discrepancias entre lo que indica la ficha técnica y los catálogos y pruebas del Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE), presentado en el proyecto —financiado por el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)—.

Por lo anterior, el informe individual de la dependencia refiere que el acta de fallo con fecha 26 de septiembre de 2019, donde participó el proveedor al que se le adjudicó dicho contrato no cumplió con las bases del anexo 02 de la convocatoria, que posteriormente a la segunda etapa de la licitación con fecha 24 de octubre de 2019, también no cumplió con lo establecido en los puntos 3.3.1 inciso A) numeral II, y 3.3.2 inciso B) viñeta uno de las bases del anexo.

De esta forma, ASE considera que el Ayuntamiento infringió en lo dispuesto en los artículos 74, 75, 76 y 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas; 31 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; 29 fracción I a), 35, 37 y 64 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.