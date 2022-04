‘Dos Bocas’ se inauguraría en 2022; avance es notable: AMLO

Agencias/ Diario de Chiapas

Paraíso, Tabasco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó en Paraíso, Tabasco, los trabajos de la nueva refinería de Dos Bocas, donde destacó los avances de la obra pese al mal tiempo en la región y a la pandemia de covid-19, y anunció que la inaugurará el 1 de junio de 2022.

Tras realizar un recorrido de supervisión por el terreno, ubicado en Paraíso, Tabasco, el mandatario dijo que esta obra servirá para tener autosuficiencia energética sin que esto signifique romper relaciones con otros países.

“A pesar de la pandemia, del mal tiempo, se pudo hacer esta supervisión; a un año de haber iniciado los trabajos es bastante lo alcanzado.

“Hace un año no existía esta plataforma de cientos de hectáreas, no estaba arreglado y ahora no solo existe esta plataforma, las avenidas ya se están hincando, construyendo las plantas, se están enterrando los pilotes; es notorio el avance que se lleva en un año por eso estoy seguro que vamos a inaugurar el 1 de junio”, señaló.

“El 1 de junio de 2022 vamos a inaugurar esta nueva refinería, ¿por qué el 1 de junio? Porque ese día se van a cumplir cuatro años del triunfo democrático de México y ese día vamos a venir aquí a Paraíso a inaugurar esta nueva refinería”, dijo.

Explicó que es necesario concretar este proyecto de infraestructura debido a que no se quiere depender del extranjero, cuando se trata de recursos estratégicos como los del sector energético.

Y aceptó que aunque el mundo actual es globalizado, es mejor consumir lo que se produce en el país.

“No significa romper relaciones con ningún país, vamos a mantener siempre una política de manera particular, una relación de respeto y cooperación con el pueblo y gobierno de Estados Unidos. Como lo hacen los países democráticos tenemos que procurar nuestra independencia económica”, señaló.