Impulsamos obras para al agua limpia

M de R/Diario de Chiapas

Durante la inauguración de la construcción de la segunda etapa del Sistema de Agua Potable en el municipio de Huehuetán, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que este gobierno impulsa este tipo de obras con el propósito de garantizar el derecho humano del acceso al agua limpia, pues es un recurso fundamental para lograr el bienestar, progreso y crecimiento del índice de desarrollo humano en la entidad.

Luego de recorrer esta obra que contribuirá al mejoramiento integral del servicio de abastecimiento de agua potable a diferentes localidades de este municipio, el mandatario destacó que el deseo es que el pueblo viva bien y con dignidad, por ello se suman esfuerzos, recursos y voluntades con las autoridades federales, estatales y municipales, con el único propósito de garantizar justicia social y sacar adelante las aspiraciones de la población.

“Era un proyecto que estaba rezagado, pero lo hicimos sin importar el costo, porque el presupuesto público sirve para atender las verdaderas necesidades de las chiapanecas y los chiapanecos, y para nosotros lo más importante es que no falte este recurso tan necesario para la salud y la vida de la gente. Tengan la certeza que no vamos a escatimar los recursos, porque no estamos gastando sino invirtiendo en el bienestar de nuestro querido pueblo de Chiapas”, apuntó.

Luego de precisar que atrás quedaron los vicios, los gastos superficiales y las parafernalias, y que ahora más que nunca se gobierna con austeridad y alineado a las políticas nacionales que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la única misión de velar por el bien común de todas y todos, sin distinción, Escandón Cadenas destacó que, gracias al trabajo responsable, honesto y de combate a la corrupción, se ha logrado avanzar en el pago de deudas heredadas, sin endeudar a Chiapas.

En su intervención, el director del Organismo de Cuenca de la Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, Martín Ramírez Reynaga señaló que esta obra de agua potable beneficiará a alrededor de 6 mil 300 habitantes y es resultado de una mezcla de recursos; asimismo, reiteró el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para generar más obras de este tipo en el territorio estatal, a fin de garantizar bienestar a las familias.

A su vez, el director de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Jorge Luis Gómez Jiménez, destacó el respaldo de los gobiernos de los tres niveles para concluir las dos etapas de esta obra, mismas que, dijo, se ejecutaron de manera eficiente y con calidad, al tiempo de anunciar una inversión estatal para realizar una obra complementaria, con el objetivo de que 288 familias más tengan sus tomas de agua en esta misma red, así como el próximo arranque de la campaña “Limpio mi carretera”.

Finalmente, la alcaldesa Victoria Guzmán Reyes reconoció la visión del gobernador al llevar bienestar a los pueblos y comunidades de Chiapas, como esta obra de primera necesidad y que será de gran beneficio para la salud de las y los habitantes. En este marco, informó que, como parte de la jornada de vacunación anticovid, en Huehuetán se han aplicado 13 mil 117 dosis y se mantienen las acciones de promoción y difusión de las medidas de prevención.

Asistieron: el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro; el diputado y presidente de la Comisión de Infraestructura de Congreso del Estado, Juan Luis Zarazúa Salazar; la diputada Olvita Palomeque Pineda, funcionarios federales, estatales y municipales, así como habitantes beneficiadas de diferentes localidades.