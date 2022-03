Juguetes artesanales, a un paso de desaparecer

Janet Hernández Cruz/ Diario de Chiapas

Ante el aumento desmedido de tiendas de productos chinos y la falta de apoyo por parte de las autoridades para lograr la permanencia de los artesanos elaboradores de juguetes tradicionales, este y otros oficios tradicionales no resultan redituables.

Mario Jacinto Hernández López, artesano desde hace más de 40 años del pequeño negocio “Carritos Coletos” lamentó que este oficio esté en el olvido por parte de las autoridades cuando era una de las tradiciones más reconocidas en San Cristóbal de Las Casas.

“Me he dicado por más de cuarenta años haciendo juguetes tradicionales, me enseñaron mis abuelos, mis padres, aquí me estoy envejeciendo, amo mi trabajo, moriré haciendo lo que me gusta, esta es mi herencia y mis hijos han aprendido este oficio, hoy ellos tienen su propio negocio de esto, pero es poco lo que ganan, así que tienen que buscar otra entrada económica”, señaló.

Indicó que anteriormente en San Cristóbal los carritos se elaboraban de tejamanil, material como el pinabeto lo encontraban cerca de Rancho Nuevo. “Comencé a trabajar desde los 12 años, aplicaba la Cola como pegamento porque no existía el resistol, posteriormente fueron trabajando las pinturas brillolin, clavos, todo de manera rústica, todo era hecho a mano, hoy ya hay herramientas que ayudan un poco para facilitar la hechura de los juguetes”.

Destacó que ha bajado mucho la venta, “esta tradición se viene perdiendo, por la llegada de los productos chinos y eso afecta el precio. Estos juguetes son elaborados manualmente, utilizamos el cepillo, la madera, berbiquí, cuchillo, yo quisiera que volviera a tomar su paso la artesanía en Chiapas porque habían muchos artesanos pero se fueron para otro lado, haciendo otros trabajos porque no es redituable”.

Agregó que entre una hora y media, a dos, le lleva elaborar un carrito según su tamaño, al día logra dejar listo un aproximado de ocho carritos tradicionales. Esa es su fuente de empleo, sus principales compradores son comerciantes del mercado José Castillo Tielemans y del mercado de Dulces y Artesanías.

“Al principio esto era negocio porque no vendían juguetería de plásticos chinos y mucha gente se fue criando con estos juguetes, los principales juguetes en esos tiempos era el carrito, la paloma, el perico, el trepatemico, los equilibristas, trompo y yoyo, ahora las ventas han bajado mucho”. Dejó en claro que las autoridades estatales ni locales lo han apoyado con créditos para mejorar y agrandar su negocio.

Informó que actualmente los carritos u otros juguetes tradicionales los vende entre 25 a 40 pesos según su tamaño. “Ahora ya tengo mi taller donde se maquila y se cepilla la madera, trabajo bajo pedido, o a veces hago muchos para tenerlos en mi bodega porque también me piden de Tuxtla”.

Expresó que la venta es lenta comparada con años anteriores “este trabajo era redituable para sostener a la familia, ahora es poco, pero amo mi trabajo, soy el único artesano de juguetes que queda en San Cristóbal, los invito que este Día del Niño les obsequian a sus hijos o hijas un juguete de madera”.

A todos los turistas y ciudadanos interesados en apoyar comprando estos juguetes pueden acudir a la calle Tapachula, número 57, en el barrio del Cerrillo o llamar al 9671152249.