Monreal amenaza dejar a Morena

Presidente del Senado asegura que tomará dicha decisión el partido guinda no cambia método de elecciones internas para elegir candidato a la presidencia de la República

El Heraldo de México

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, puso en duda este viernes su permanencia en el partido.

En conferencia de prensa desde la Universidad de Monterrey, Nuevo León, reiteró su intención de contender por la presidencia de la República en 2024 por Morena, pero advirtió que, si no se abren otros métodos para elegir al candidato, más allá de las encuestas, valorará permanencia en el partido del gobierno.

“No podría comparar al PRI de allá con Morena de ahora, me parecería muy ofensivo; no, cada uno tiene sus propias características. Pero hoy Morena tiene una gran posibilidad de abrir sus procedimientos de selección de candidatos y de que gane quien deba hacerlo y quien la gente quiera, a eso me atengo.

“Si las reglas de la elección interna se abren, ahí me quedaré; pero si no se abren, vamos a ver”, sentenció.

Reiteró que no confía en las encuestas como método de elección del candidato, y se dijo confiado de que ganará “a la buena en Morena”, porque, dijo, es fundador del partido, porque es militante y aliado del presidente.

Reconoció a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, como “una adversaria digna” para competir por la candidatura, sin embargo, enfatizó que en su trayectoria política ha competido contra “favoritos”.

También, dijo que el 2024 es su única oportunidad para ir por la presidencia, descartando futuras postulaciones.

“No, sólo que espere en el Cementerio de Plateros, porque ya tengo 61 años. Digo Plateros, porque ahí nací y espero ahí estar sepultado.

“No, esta es la oportunidad de mi vida. Le podría decir, David, que es el momento de mayor plenitud de mi vida: en salud, en lucidez en experiencia y tengo 24 años acompañando al presidente de la República en su lucha política, desde hace 24 años: 1997”, dijo.

Monreal fue cuestionado si su presencia en Nuevo León tenía el propósito de sostener una reunión privada con el gobernador, el emeceista Samuel García, para negociar un plan b en el caso de que no fuera abanderado de Morena en el 24 y entonces se postulara por otro partido.

El legislador rechazó lo anterior y justificó que el objetivo fue reunirse con estudiantes; también, explicó que este sábado estará en Jalisco, otra entidad gobernada por MC, pero dijo que será para presentar su nuevo libro “Otro campo ¡sí es posible!”, en la FIL de Guadalajara.

“Pero; no. Ellos tienen buenos candidatos, tanto el PAN, PRI, PRD, MC, tienen sus propios cuadros y sus propios militantes que aspiran a suceder al presidente de la República; no necesitan un externo y yo no soy un ofrecido ni tampoco intento desplazar a nadie que tenga méritos en esos partidos…

“Y tengo una amistad que respeto con Enrique Alfaro, lo conozco hace muchos años y, ha sido siempre cortés y amable conmigo, y yo también con él. Entonces, no hay nada más que eso”, contestó.