Moreno: no a la desestabilización de la democracia

• El Presidente del PRI advirtió que no se permitirán presiones ni chantajes de cara a la renovación de estructuras y definición de candidaturas

Agencia / Diario de Chiapas

En reunión digital, el Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y los dirigentes nacionales de las organizaciones y sectores del instituto político, cerraron filas en torno al Comité Directivo Estatal priista de Guanajuato, y al tiempo que advirtieron que no permitirán “presiones” ni “chantajes” de quienes mantienen tomada su sede, afirmaron estar en condiciones de construir, en unidad, un partido fuerte para ganar las elecciones del 2021.

Alejandro Moreno felicitó a Ruth Tiscareño, Delegada en funciones de Presidenta del CDE de la entidad, por su trabajo profesional y comprometido al frente del priismo de Guanajuato, y que permitió la renovación de los 46 Consejos Políticos Municipales, algunos de los cuales habían vencido hace años.

“Hoy, en esta reunión con el CEN, lo fundamental es recuperar Guanajuato”, dijo, al señalar que la entidad es prioridad para el priismo nacional, para los sectores y las organizaciones. Al respecto, reveló que el dirigente nacional de la CNC ha estado en comunicación y ha mostrado todo su apoyo y respaldo al CDE de Guanajuato.

Destacó que, unidos, se avanzará en la renovación clara del Comité Directivo Estatal. “Tenemos que estar los que queremos al PRI, los que queremos ganar las elecciones”, expresó.

Para ello, agregó Alejandro Moreno, el PRI tiene que pensar en grandes propuestas, y advirtió que “los intereses particulares y mezquinos que lastimaron nuestra campaña” en el proceso electoral de 2018 en Guanajuato, “hoy no lo vamos a permitir”.

Les pidió que en el tema jurídico se vaya “con todo hacia adelante, que se presenten todos los recursos. Este movimiento que lastima al partido, no lo vamos a permitir, porque vienen más candidaturas y vamos a trabajar para que luego esos que no apoyan, que no respaldan y toman decisiones lastimando al partido, no se les premie con las candidaturas o sean los campeones mundiales de las plurinominales. Eso lo tenemos que acabar”.

El Secretario de Organización del CEN del PRI, Ricardo Aguilar Castillo, y quien moderó la reunión virtual, estableció que en el proceso de renovación de los Consejos Políticos Estatales de Guanajuato se están cumpliendo puntualmente los Estatutos y en apego a los tiempos marcados. “No vamos a permitir que haya chantajes ni violencia al interior de nuestro partido”, apuntó.

Añadió que se dará seguimiento a las denuncias penales que se han presentado formalmente, “a efecto de que nadie quede impune ante este tipo de acciones, que no serán toleradas para nadie”.

Por su parte, la Secretaria de Operación Política del CEN del PRI, Graciela Ortiz González, indicó que en 2018 se tomaron las instalaciones del partido en Guanajuato en época electoral, y “hoy se vuelve a hacer, por lo que es tiempo de poner alto al chantaje y a la extorsión”.

Empero, dijo, “en esta ocasión hay un nuevo Comité Ejecutivo Nacional y un nuevo Presidente del CEN, y no es ese el camino. El PRI puede ganar en Guanajuato a partir de la unidad interna. Dejemos que también las nuevas generaciones tengan oportunidad de sobresalir. El poner orden en casa es punto de partida para lograr lo que queremos”.

En tanto, la Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI de Guanajuato, Ruth Tiscareño Agoitia, agradeció el acompañamiento y apoyo decidido de todo el CEN, encabezado por Alejandro Moreno, y subrayó que algunos órganos directivos partidistas guanajuatenses tenían más de 10 años que no se habían renovado.

“Es un logro y una tarea titánica para lograr tener nuestros Consejos y que este proceso concluya con éxito, para que gane Guanajuato, el PRI y los mexicanos”, puntualizó.