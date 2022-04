Tomar con seriedad la pandemia

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Con el propósito de seguir fortaleciendo la información respecto al Covid-19, este rotativo llevó a cabo la entrevista exclusiva con el doctor Javier de Jesús Castellanos Coutiño, médico cirujano y oncólogo, para conocer desde su punto de vista la situación que atraviesa el país.

Esta entrevista fue realizada por Lucero Rodríguez, que cuestionó al galeno, con el propósito de conocer cómo actuar, qué hacer, y su opinión con respecto a las acciones ciudadanas y de gobierno ante la pandemia que ha puesto de cabeza al mundo entero.

Castellanos Coutiño, desde Aguascalientes, contestó cada una de las dudas, y refirió que primero que nada el trabajo de conciencia de la gente es la principal arma para luchar contra este virus.

Durante su participación, el especialista refirió que son muchas aristas las que se deben tomar en cuenta, principalmente en cada uno de los contextos sociales, ya que no es lo mismo en el Norte que en el Sur, y un claro ejemplo son las cifras, pues al parecer a nivel nacional ya se alcanzó la curva más alta y hoy en el Sureste se está alcanzando.

“Lo que te voy a decir en el contexto de tus preguntas tiene un sentido, ya que estoy entrenado para el uso de la razón, para el uso de hablar con la razón para el análisis, para ver las cosas, no quisiera que porque ahora hay mucha sensibilidad Y lamentablemente el tema se ha politizado, y se ha dejado un tema técnico a un lado, toda la celeridad con que la ciencia, insisto la razón, con la que impactó este virus, sorprendió a todos, por ello espero que ahora con el avance científico se pueda revertir lo antes posible con una vacuna”, expresó.

Obligó de alguna forma a actuar como se ha hecho, pero también dejó en claro que no se tuvo lo suficiente para actuar, principalmente con las pruebas.

“Nos agarró todos sin saber mucho, las puestas en el curso de los eventos que se han agregado elementos como que no es un problema meramente gripal, sino que además éste se agrega componentes del sistema vascular, del sistema de coagulación, de la respuesta inflamatoria, por lo que se empezó a utilizar toda una serie de medicamentos, pues muy a priori vamos a decir porque estábamos desarmados”.

Se han dicho muchas cosas, incluso refirió algunos productos antivirales, otros elementos que se han utilizado como anticuerpos monoclonales, “quisiera decirte que todo el uso tiene sus razones, son medicamentos que de alguna manera pueden estimular la respuesta inmunológica y todos nos concentramos en aumentar la respuesta inmunológica y de ahí las redes sociales han contribuido por una gran cantidad de recetas, que tienen un mismo sentido”.

Afirmó que lo que se busca es combatir el virus con retrovirales, no están fuera de contexto, ya que dijo, hay otro producto que en México se usan mucho para el oncocercosis es un producto de origen o más bien para uso veterinario, que también se está usando y también ha demostrado respuesta, nosotros estamos ahorita en esa incógnita, y en todo el país, por lo que es prioritario poner el “granito de arena”.

Tener seriedad

Durante la entrevista destacó que esta pandemia no debe ser politizada, sino todo lo contrario se sebe tomar con seriedad, para que haya respuestas reales, ya que el tener el reflejo de resultados sólo para no quedar en mal como nación, no ayuda, ayuda que se trabaje en la conciencia, en la información, en las acciones contundentes para que la sociedad no se vea en riesgo, es importante trabajar para salvar vidas, no para frenar números.

Por lo que confió en que pronto exista el descubrimiento de la vacuna que permita que este virus ya no siga golpeando con muertes, pero esto es un proceso, y mientras tanto se debe considera un trabajo constante, serio y con el afán de salvar vidas, pero por parte de la sociedad, en creer en el virus, en creer que pueden perder la vida, informarse y actuar a favor de la salud.

Por último, mencionó que el sistema de salud en México y en Chiapas requiere de honestidad y conocimiento, afirmando que falta mucho por hacer, pero si se busca y se trabaja se alcanza, a favor de los chiapanecos y de los mexicanos.