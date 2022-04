Zapatistas por desembarcar

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

El barco La Montaña con su tripulación el Escuadrón 421 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fondeó el domingo en la bahía de Concello de Baiona, España, para el inicio de la ‘Gira por la vida’ por varias ciudades de Europa.

El Sub Comandante Galeano informó que Lupita, Ximena, Carolina, Yuli, Bernal, Darío y Marijose, que integran el Escuadrón 421, permanecerán hasta este martes en Baiona para realizar el desembarco.

La Guardia Civil del Estado Español abordó la nave, tomó los datos de la tripulación y pasajeros, revisó los pasaportes y realizó el chequeo de rutina. “Sin novedad”, dijo Galeano, a la par de mencionar la bienvenida reparada por los europeos.

“Los zapatistas han invadido Europa”

“En tierra, al pie de lo que parece un faro, otro grupo gritaba algo como ‘¡Nos rendimos!’… Nah, es broma. Gritan que Zapata Vive, que Bienvenid@s, que… no se entiende bien. Portan pancartas y dibujos. Hasta donde se alcanza a ver, no hay señales obscenas –lo que puede indicar que no nos han repudiado… todavía-. Algún desubicado porta un cartel que reza: ‘Comedor La Palomita Insurrecta. Caldo Gallego, Empanadas Ídem y Xoubas. Descuentos especiales a Invasor@s, escarabajos y gato-perros’. En otro cartel se lee ‘¡Sáquenme de aquí!’. Las personas más prudentes usan las pancartas como paraguas”, escribió el Sub.

La Montaña que zarpó a principios de mayo de las playas de Quintana Roo para iniciar la travesía. Los zapatistas cruzaron el Atlántico en 50 días, “claro, falta el desembarco, el traslado de la delegación aérea, la organización de la agenda, los encuentros, y la fiesta de la palabra. Es decir, falta todo”.