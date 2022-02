Acusan a zapatistas de causar desmanes

Enrique Buenrostro/ Ocosingo

La Organización Regional de Cafeticultores Sociedad Civil (Orcao SC) solicitó a las autoridades de la Junta de Buen Gobierno Caracol 10, con sede en el poblado Patria Nueva del municipio de Ocosingo, su intervención para “instruir” a la población “zapatista” de Moisés Gandhi, municipio “Ernesto Ché Guevara”, que reconecten las tuberías de agua potable para la comunidad San Antonio Las Flores, averiadas el pasado 3 de mayo.

En un escrito que la Orcao dirigió a las bases del EZLN, y que, denuncian, no les recibieron, pide se lleve “la fiesta en paz” pues no entiende cómo es que viaja una comisión a Europa para dar a conocer las carencias, cuando es su propia gente la que causa destrozos y con sus acciones fomenta que no haya paz.

El escrito, firmado por Tomás Sántiz Gómez, al frente de la Orcao, externa su preocupación a las autoridades zapatistas para que realicen la tarea de “orientar y sensibilizar a la gente de Moisés Gandhi, que respete los derechos de propiedad”.

Señalan que la raíz del problema es agraria y para darle fin a los conflictos, están dispuestos a llegar a un arreglo para el reparto equitativo, con el fin de acabar con todas las agresiones y garantizar la vida de la población que se ubica en las siete comunidades que componen la región 7 de Febrero.

Advierten que es urgente atender la problemática antes de que ésta sea más grave y de difícil reparación.