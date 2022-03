Acusan altas tarifas de luz

Janet Hernández/ San Cristóbal

Alrededor de 100 integrantes de la organización Luz y Fuerza del Pueblo, llevaron a cabo un volanteo en el kilómetro 46 de la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez desde la mañana de ayer.

Alonso Gómez Sántiz, vocero de la organización, mencionó que se manifestaron de forma pacífica para pedir una mesa de diálogo con el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a las altas tarifas de luz.

Indicó que a muchos de los pobladores les están cortando la energía eléctrica por no pagar cantidades de 3 o 5 mil pesos, “los compañeros solo tienen dos o tres foquitos, no utilizan aparatos electrónicos y las compañías grandes como las tiendas de autoservicio pagan un peso anual porque tienen acuerdo con la CFE y eso no es justo”.

Por ende, destacó que se revelaron en 77 municipios de Chiapas y 16 estados del país que conforman la Red Nacional, para la renacionalización de la energía eléctrica.

Expresó que no están pidiendo dinero ni bloqueando la carretera, porque Luz y Fuerza del Pueblo no es una organización agresiva, “no nos ven con garrotes ni estamos molestando o cobrando cuota a los automovilistas porque para eso trabajamos y no necesitamos vivir de la gente”.

Mencionó que la organización Luz y Fuerza lo integran municipios como San Juan Cancuc, Oxchuc, Huixtán, Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Teopisca.