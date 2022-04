Carlos Salazar rinde informe de 100 días

M de R / Huixtla

El presidente municipal de Huixtla, Carlos Eduardo Salazar Gam, rindió su informe a 100 días de su gobierno municipal, en el cuál dio a conocer las acciones de trabajo ejecutadas en la zona alta, zona baja, colonias suburbanas y cabecera municipal de Huixtla.

En su mensaje el alcalde expresó: Gracias por poder dar certeza de todo lo que hemos trabajado, se está haciendo con toda la voluntad, corazón, capacidad, conocimiento y con todo lo que nos hemos preparado en este momento.

Me hubiera gustado tener la oportunidad de estar junto a ustedes, verlos de frente, de poder abrazarlos, y compartir lo que durante toda mi vida he deseado y querido, que es el desarrollo de este pueblo de Huixtla, por protocolo que hemos atendido, no pudimos.

Hoy debemos de seguir adelante, no bajar la guardia como lo establecen los protocolos de salud y las mesas de seguridad.

Vamos fortalecer el rubro de salud ante esta pandemia.

Vamos a tener la oportunidad de poder constatar en todos los rubros, acciones y obras lo que se ha ejecutado, se ha hecho mucho y con poco, vamos a seguir haciendo más obras y mas acciones con menos dinero, vamos a darle buen uso al recurso de los Huixtlecos, nosotros únicamente somos administradores.

En éstos primeros cien días de gobierno se hicieron obras desde un bache hasta una obra grande, se fue viendo las necesidades que tiene Huixtla.

Hemos trabajado en el tema de obra pública arduamente, en las principales arterias, no vamos a descansar.

No ha sido fácil, en cien días se han atacado muchas cosas, y es donde pido del apoyo y colaboración de todos ustedes dijo, venimos trabajando en los ejes rectores que rigen nuestro plan de desarrollo municipal.

Servicios Públicos, Bienestar Social, SAPAM, Obra Pública, Seguridad, Desarrollo Económico.

El DIF Municipal es parte fundamental, es la parte humana y medular de las personas vulnerables. reconozco mencionó, el trabajo de la Presidenta del DIF Municipal, Lic. Georgina Coutiño Verdugo, que ha venido recoriendo comunidades, colonias, rancherias, ejidos, recoriendo ahora más del 70% de la geografía huixtleca, gracias dijo a su esposa, por trabajar de manera incansable y por la entrega a la población más vulnerable de Huixtla, pues a través de los programas sociales que son impulsados por esta institución se beneficia a nuestros jóvenes, niños y adultos mayores.

Vamos a seguir trabajando en cada eje rector para el desarrollo y progreso de nuestro amado Huixtla.

Las finanzas están a la vista, rendición de cuentas,transparencia, cuenta pública entregada en tiempo y forma, vamos a seguir haciéndolo hasta el último día de nuestro gobierno municipal.

Este es un gobierno que no se va a ir por la libre, será un gobierno de transparencia.

Es tiempo de unidad, juntos trabajando de la mano sociedad y gobierno vamos a gobernar para todos, sin distingos, este es un gobierno humano, si le va bien a Huixtla, le va a ir bien a todos.

Agradeció al Gobernador Rutilio Escandón Cadenas por todo el apoyo, colaboración y por toda su aportación a Huixtla, así mismo al Presidente de la República Lic Andrés Manuel López Obrador, estamos en apego a los principios de su gobierno, somos un aliado de la 4a transformación, somos un aliado que trabaja y gobierna conforme usted ha dado la directriz.

Agradeció a la síndico, a su cuerpo edilicio, regidores de representación proporcional, a sus colaboradores por tener un mismo objetivo en común, El ideal, que es el bien de Huixtla.

A su esposa, a su hija Mariana Salazar Coutiño, hermana y sobrina que son parte de mi vida, muchas gracias, les dijo.

A Dios gracias, porque él nos da sabiduría para que cada día hagamos las cosas bien, con honradez y con honestidad, por la oportunidad de servirle a mi pueblo, y a mi madre, porque dondequiera que esté también le dará mucho gusto que Huixtla se está transformando.

Seguiremos trabajando arduamente, incansablemente y gobernando, de Corazón por Huixtla.