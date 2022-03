Envía carta pastoral

Janet Hernández Cruz / San Cristóbal

Existen megaproyectos, algunos ya en ejecución y otros en programa como la autopista San Cristóbal-Palenque, el Tren Maya, la minería, las presas hidroeléctricas, los parques eólicos, las reservas ecológico-turísticas, la explotación de bancos de arena, manantiales y humedales, con los que se afecta a los pueblos originarios y urbanos, indicó el obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez.

En conferencia de prensa, expresó que ha enviado una carta pastoral titulada “Caminemos juntos a la luz del Señor”, donde hace mención que los megaproyectos significan desarrollo, “pero me cuestiono lo siguiente: ¿Cómo hacer para que no alteren la ecología ¿Cómo hacer para que no signifiquen beneficio enorme a unos y despojo a otros? ¿Cómo hacer para integrar al desarrollo-siempre con criterio humano y ecológico a las poblaciones más desvalidas?”.

El prelado destacó que el sistema capitalista logra sus riquezas a partir del despojo de los territorios, las riquezas y bienes nacionales; se da por parte de los países y grupos humanos de primer mundo contra países y grupos humanos subdesarrollados, y a nivel local, de los poderosos contra los empobrecidos.

“Los tiempos actuales están marcados por situaciones críticas, tanto en la vida humana como en su dinámica social, por el individualismo y el egoísmo, contrario al sentido comunitario y al respeto a la madre tierra, ha sido maltratada por la explotación minera, la tala inmoderada y la contaminación de los ríos, lagos y el medio ambiente, es importante seguir tejiendo en común, porque no podemos transformar la realidad solos, o una sola comunidad, una sola zona, una la organización, sino que es nuestra tarea tejer alianzas con aquellas personas, comunidades, zonas, organizaciones que están en una verdadera lucha construyendo esa nueva vida”, expresó.