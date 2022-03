IEPC realiza foro

MdeR / Diario de Chiapas

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, llevó a cabo diversas actividades, que incluyeron la realización de la “Jornada por la eliminación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, un Mural Interactivo y una dinámica lúdica para reforzar la concientización sobre la violencia de género y las obligaciones de las instituciones para su prevención, atención, sanción, reparación y erradicación, además de la estrategia de iluminación en color naranja de la sede de esta autoridad electoral.

La “Jornada por la eliminación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, contó con la presencia de la Magistrada de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Eva Barrientos Zepeda, así como de la Diputada Local y Vicepresidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, Leticia Méndez Intzin; el Fiscal de Delitos Electorales, Ernesto López Hernández; Elizabeth Patricia Pérez Santiz, Presidenta de “Amor sin Fronteras A.C.”, Sofía Godínez Vera, integrante de la Colectiva Dalias; María José García Cruz, integrante de Alternativas Sociales Feministas A.C.; Raquel Ramírez Salgado, investigadora de la UNAM; Olga Tatiana Jiménez Domínguez, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y María Teresa Olvera Caballero, integrante de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva REPARE.

Asimismo, participaron, el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas y las consejeras electorales Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Blanca Estela Parra Chávez y Sofía Martínez De Castro, presidenta e integrantes de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación.

En su mensaje, el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas, hizo un llamado para trabajar a favor de la existencia de la igualdad de oportunidades y de derechos entre mujeres y hombres en las esferas pública y privada, libre de cualquier tipo de violencia. El Proceso Electoral 2021 fue el más progresista de la historia al garantizarse diversas acciones afirmativas a favor de la igualdad. Pero no es suficiente, se deben modificar estereotipos y roles que amplían la brecha de género, para no reproducirlos y no normalizarlos”.