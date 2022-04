Ocultarían casos por Usos y Costumbres

Pepe Rey/ San Cristóbal

En muchos municipios y comunidades indígenas de Chiapas podrían haber más casos de Covid-19 que no han sido reportados, y es que por usos y costumbres muchos no dan a conocer que se sienten enfermos y muchos menos acuden a un hospital, si no van con un “curandero”, aseguró Isaías Vázquez García, encargado de la oficina de medios audiovisuales, del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura (Celali).

“Esos son los comentarios que he recibido cuando vamos a municipios y comunidades indígenas, nos comentan que hay mucha gente con problemas respiratorios y lo único que hacen es encerrarse, pero al parecer no reciben la atención adecuada, prefieren ir con un curandero que a un doctor y muchos factores no se están tomando en cuenta”, acotó.

Entrevistado en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y Desarrollo, consideró que las autoridades sanitarias deben hacer estudios e investigaciones en los pueblos indígenas, ya que hay muchos casos no registrados, ya que las comunidades ocultan a sus enfermos por usos y costumbres.

“Muchos dicen: no creo en la enfermedad, voy al curandero, hay un choque en ese sentido, es algo real, creo desde ahí no va haber cambio, hablo de municipios como Zinacantán, Chamula, la Región Chol, Sierra, donde he escuchado mucho de este tipo de comentarios, no quieren que se sepa, hay temor”, precisó.

Vázquez García recalcó que quienes se encuentren en la ciudad hay que tomar precauciones “también creo muchos de los pueblos indígenas está sufriendo enfermedades, hay que tomarlo en serio, que te comenten compañeros lo que pasa en comunidades es preocupante, se disparan contagios, aunque tengo entendido el Gobierno está investigando para tomar medidas”.