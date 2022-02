Simuló edil de Berriozábal la ayuda a gente

Silvano Bautista I. / Diario de Chiapas

Uno de los presidentes que logró el triunfo en las pasadas elecciones en el municipio de Berriozábal derivado del efecto “Obrador” es Joaquín Zebadúa Alva, quien se ha caracterizado por ser inconsciente, insensible y tacaño en lo que respecta a su desempeño como edil.

Además de llevar a cabo una intensa promoción de simulación en sus redes sociales personales y del portal del Ayuntamiento. Esto quedó demostrado en una entrevista a ciudadanos del Barrio San Miguel, como la señora Liliana Hernández Clemente y Eduardo Jiménez Ovando, por citar unos casos.

“Lo perdimos todo, mi casa prácticamente quedó vacía, a pesar del recorrido que hizo el presidente actual Zebadúa quedó muy formalmente que me iba a apoyar, tal vez no del todo pero sí en lo más necesario. Hasta ahorita la ayuda no ha llegado”, señaló la afectada, reiterando que no tienen respuesta de nada.

Pidieron a sus autoridades que si ya hay recursos o apoyo en ese rubro referente, se tienten el corazón y les brinden la asistencia que ocupan con urgencia.

“Somos varios los afectados, así como nos dijo esperamos nos cumpla. Sabemos que no es obligatorio pero de alguna u otra forma como ciudadanos esperamos contar con el respaldo de nuestro Ayuntamiento en estos momentos en el que además de la pandemia, falta de empleos y ahora esta situación climatológica nos pegó duro en nuestra economía”, indicó otra de las personas.