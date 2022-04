Toman presidencia de San Cristóbal

M de R / San Cristóbal

Pobladores de colonias y comunidades de la zona sur de San Cristóbal, tomaron las instalaciones de la presidencia de San Cristóbal, ya que aseguran Jerónima Toledo Villalobos, presidenta municipal, se va ir sin cumplir algunos compromisos que hizo.

Fue pasada las 13:30 horas que un grupo de 80 personas, representantes de las comunidades Cruz Cantular, San Antonio los Baños, Santa Lucía, San Juan Bautista, Carrizalito, llegaron a la presidencia, cerrando entradas y salidas de los edificios municipales, así como el estacionamiento, dejando al interior a los trabajadores, y con esto presionar les cumplan con el proyecto de agua potable del cual se hizo el levantamiento “pero no aterrizó”.

Condicionan que de no ser atendidos por la presidenta o el Síndico Miguel Ángel de los Santos, no se retirarán, ya que solo quedan 6 días de la administración y temen a que no les cumplan.

Fue hasta las 14:00 horas que Alfredo Castro Ballinas, Secretario Técnico, y Cesar Reyes González, Director de Obras Públicas atendieron a una comisión de 10 personas de las diversas comunidades, con quienes se comprometieron iniciar los trabajos de introducción de agua potable y avanzar durante estos 6 días, y de no terminar, dejarán encargado a la constructora lo termine pues los recursos ya están etiquetados, concluyendo la reunión alrededor de las 16:00 horas.