Tradición se puede perder

Ramiro Gómez / Diario de Chiapas

El tambor, uno de los instrumentos tradicionales más importantes para ejecutar la música y danza, podría desaparecer en los próximos años debido a que los jóvenes lo consideran como diabólico y que les puede generar enfermedades e inclusive hasta la muerte, afirmó uno de los últimos tres tamborileros zoques de este municipio, Enrique Díaz Urquín.

Expresó que muchos jóvenes le tienen miedo a ejecutar el tambor en las fiestas tradicionales del municipio de Tapalapa, debido a que erróneamente los señores que no tienen fe en las tradiciones y costumbres del pueblo, a los jóvenes les infunden miedo porque los tamborileros son considerados como brujos y demonios.

Además, cuando los jóvenes empezaron a tener este concepto de malicia sobre el instrumento tan importante para los pueblos zoques, la producción de granos básicos fueron disminuyendo y empezaron a aparecer enfermedades entre la población zoque, afirmó Díaz Urquín.

“Es un instrumento odiado por todos y el tamborista lo tratan de brujo, le vas a decir a un niño toca tambor, ay Dios ni lo quiera, a una persona mayor le vas a decir toca tambor no, no, no quiero te contesta, lo odian, por eso ya no se da el frijol, el maíz, vivimos jodido porque ya no agradecemos a Dios lo poco que te está dando. Vienen las enfermedades y la pobreza”, comentó.

Díaz Urquín, de 65 años de edad, mencionó que no deben morir las tradiciones y costumbres, y es necesario revivir las expresiones vivas a través de las prácticas culturales, sobre todo concientizar a la población en general que el tambor es un instrumento con la que ejecutaban y siguen ejecutando la música tradicional para pedir protección a la madre tierra, así mismo, ofrendarles música y danza a los dioses del pueblo zoque de Tapalapa.