Yerat Trujillo, con sensibilidad social

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Paso a paso el posicionamiento de Yerat Trujillo es innegable en el municipio de Ocosingo, las estrategias de acercamiento con la gente y la preocupación por mejorar al municipio son innegables, por lo que el apoyo de la ciudadanía es constante.

El trabajo no es actual, ya que Trujillo ha visto las necesidades de las comunidades en el municipio de la selva, a tal grado que ha buscado la forma para que, con campañas exista una forma de beneficiar a los que más lo necesitan.

Con la labor de caminar en las comunidades con mayor necesidad, Yerat Trujillo ha posicionado la “Y”; el movimiento Yo con Y ha sido en lo que va del último trimestre del año pasado y los inicios de este 2021 uno de los más fuertes y mejor planeados en lo que concierne a estrategias de posicionamiento, reconocieron pobladores de Ocosingo.

El lugar que hoy en día ocupa la Y se ha posicionado en la mente de aquellos que no lo conocían, y en el hablar de aquellos que en un principio lo reprobaban; ha desencadenado una serie de alianzas las cuales se pueden palpar con un grato recibimiento en las comunidades y ejidos visitados.

Don Luis Hermilio Gómez, ha sido una de las personas que no conocía a Yerat Trujillo; “fue bueno saber que hay una persona que camina, que nos visita y ve la necesidad que tienen las colonias, es muy bueno para nosotros que no nos olviden, que no solo en campaña nos visiten, sino que sea una constante que estén pendiente de nosotros, lo agradecemos”.

En tiempos actuales, en donde las redes sociales han suplido el contacto directo con la gente, el trabajo de Yerat se enfoca de manera contundente a estrechar el alma de los pobladores, con los respetivos protocolos sanitarios para evitar también la propagación de la pandemia.