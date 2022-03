Amenazan a exfuncionaria de Arriaga

– Le exigen 15 mil a la ex presidenta del DIF municipal a cambio de dejar en paz a su familia

Edgar Castillo / Diario de Chiapas

Arriaga. – La ex presidenta del DIF de Arriaga, esposa del regidor actual y ex presidente, Alejandro Patrinos Fernández fue amenazada de muerte.

Por medio de plataformas digitales de messenger, fue amenazada con depositar 15 mil pesos a una cuenta bancaria, de lo contrario sus hijos van a pagar las consecuencias.

Estos hechos se dieron a conocer por Yanet del Rosario Argüello Selvas, donde exhibe a la presunta extorsionadora con el perfil de «Diana Laura».

Textualmente le dicen: “Vamos a ser claros y directos, así que quiero que me pongas atención. Estamos vigilando a tu familia muy de cerca que no se lo imaginan así que hablemos claro, va. No quiero estar jugando y dándole vuelta al asunto así que lo único que queremos es fácil y sencillo. Quiero 15 mil pesos así de fácil y sencillo va sino pobre Alejandro lo que va a sufrir ver a su hijo y a su hija lo que van a sufrir. Transfiere el dinero al número de cuenta 5456080008528598 o clave interbancaria 646180192191918141, es banco STP nombre Laura Mendoza”.

Para rematar le indican, «Eso es todo lo que tienes que hacer y así de fácil podrás estar tranquila de tu familia para estas fechas importantes para ustedes así que Yanet, espero esa transferencia para más tardar a las 10 pm ya debes tener la transferencia y evítame la pena de ir con tu suegra y hacer un escándalo o bien con tu familia también directamente, porque no estamos jugando te lo juro que más vale que hagas caso a este mensaje”.