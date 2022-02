Área COVID, ‘zona de tristeza’

M de R/ Diario de Chiapas

¿Vamos ganando la lucha contra el covid? Desde hace unos días circula en redes sociales un video que muestra lo que sería parte del área covid de un hospital en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

En dicho video se pueden ver camas de hospital completamente vacías, de hecho, la zona se puede apreciar sin ninguna persona.

Alexis Ibarra publicó en su cuenta de Facebook este video donde narra que semanas atrás su área estaba muy saturada y llena de tristeza; algunos de los pacientes que ahí se encontraban estaban en estado crítico, muchos de ellos perdieron la vida a causa del covid.

“Antes aquí era una zona de tristeza, de pacientes malos, graves, muchas muertes, muchos seres queridos fallecieron. Pero el día de hoy, 27 de abril de 2021; Departamento de Medicina Interna 02 Hospital Regional del ISSSTE, cero pacientes COVID’, dice Alexis en el video.

“Después de tanta lucha, tanta chinga se pudo vaciar esto’, comenta Alexis visiblemente conmovido al ver la escena.

El video dura solo unos cuantos segundos, pero estos son suficientes para mostrar todos los aparatos y camas que alguna vez estuvieron ocupados por algún paciente con coronavirus.

Luego de unos días usuarios de redes sociales se lanzaron contra el joven al que acusaron de ‘recibir dinero por subir el video’ y así aclaró todo.

“A mí no me pagan dinero por hacer video, me pagan nada; me pagan por ser enfermero y atender a pacientes’

“Yo no grabo a los pacientes, por respeto a ellos’, dice.

“En la escuela te ensañan a tener respeto por los pacientes… ya mucho tiene con la enfermedad que tienen como para hacerles pasar un mal rato’.

Alexis aclaró que en el video solo habla del área covid en la que estaba, sin emabargo, aclara que en hospital siguen varios pacientes con coronavirus.