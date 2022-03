Declara el sacerdote Marcelo Pérez ante la FGE

· “Los que me acusan de secuestrador no sé qué intenciones tienen, porque lo dicen y no lo demuestran”; Marcelo Pérez.

Gabriela Coutiño.

Para declarar en torno a la 21 hombres desaparecidos desde el pasado 26 de julio en el municipio de Pantelhó, en el contexto de la irrupción del grupo de Autodefensas del Pueblo El Machete, la Fiscalía Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE), citó al sacerdote Marcelo Pérez Pérez.

“Algunos me acusan de que estuve el 26 de julio en Pantelhó, lo que no es real”; dijo el sacerdote tsotsil al confirmar que la semana pasada acudió a las oficinas de la dependencia, ubicadas en el municipio de Chiapa de Corzo.

Señaló que quienes lo culpan de que estuvo en los hechos del 26 de julio en Pantelhó, y que participó en la retención de las 21 personas, “tienen otros intereses, y ya lo planteé en la Fiscalía”.

Marcelo Pérez, explicó que el 26 de julio, cuando más de dos mil pobladores, de las 86 comunidades de Pantelhó, principalmente, tomaron la presidencia municipal saquearon tiendas, quemaron casas y vehículos, él se encontraba en el vecino municipio de Simojovel, donde era párroco y un día después acudió a la cabecera municipal.

“Demostré que el 26 estuve en Simojovel y lo que hice el 27 fue ir a Pantelhó a detener la violencia, pero hay personas que no reconocen ese trabajo y al contrario, me acusan, pero estamos en constante comunicación con los familiares” de los 21 habitantes retenidos, a los que El Machete vincula con un grupo de sicarios.

El sacerdote originario del municipio de San Andrés Larráinzar, subrayó: “los que me acusan de secuestrador no sé qué intenciones tienen, porque lo dicen y no lo demuestran”.

Indicó que la Comisión Nacional de Búsqueda le ha pedido que colabore para generar condiciones para que su personal entre al municipio a tratar de localizar a los 21 retenidos, cuyo paradero se ignora. “Nada se sabe de ellos, y cuando pregunto me dicen que no saben; está misterioso eso”.

La petición dijo que la remitió a la comisión diocesana que medió en el conflicto, formada por siete sacerdotes y tres religiosas, “estamos generando las condiciones para que se entre a buscar, pero no sólo a las 21 personas, sino a las más de 200 que también fueron asesinadas” por sicarios, de las cuales dos están en calidad de desaparecidas”.

Marcelo Pérez, quien el 29 de octubre tomó posesión como párroco de la iglesia de Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas, afirmó que la situación en Pantelhó “está más o menos tranquila porque el concejo municipal ha generado gobernabilidad. No está reconocido oficialmente, pero gobierna de facto porque la comunidad ya nombró a sus autoridades y las reconoce como legítimas. Veo que hay gobernabilidad y paz”.

Asimismo comentó que colabora con las autoridades para la pacificación del municipio de la región de Los Altos, “estamos creando condiciones también con el gobierno del estado, porque es un tema muy delicado”, agregó.

Invitó “a todos y todas a ser constructores de paz y que no generemos violencia por calumnias, chismes, sobre todo calumnias con dolo porque eso también genera mucha violencia”.

En Pantelhó como consecuencia de la crisis política ocasionada a partir de la irrupción armada del grupo Autodefensas del Pueblo El Machete el 7 de julio, el Congreso del estado reconoció la conformación de un concejo municipal elegido el 9 de ese mes mediante el sistema de usos y costumbres indígenas encabezado por Pedro Cortéz López.

Sus funciones concluyeron formalmente el 30 de septiembre, pero de facto sigue gobernando el municipio, cuyo alcalde constitucional, Raquel Trujillo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue desaforado el pasado 10 de noviembre, a petición de la Fiscalía General del Estado, que lo acusa del delito de homicidio.