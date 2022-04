EE UU inició las deportaciones masivas de haitianos

Medios locales aseguran que han salido tres vuelos con migrantes desde San Antonio a Puerto Príncipe

La Administración de Joe Biden ha puesto en marcha este domingo un plan de deportación masiva de varios miles de haitianos tras la llegada de más de 14.000 migrantes al sur de Texas. Esta mañana han salido tres vuelos desde San Antonio hacia Puerto Príncipe, la capital de Haití, según fuentes anónimas citadas por The Associated Press y The Guardian. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó este sábado de que ya se ha trasladado a unas 2.000 personas que se encontraban en la ciudad texana de Del Río a centros de procesamiento para “garantizar que los migrantes irregulares sean detenidos, procesados y sacados rápidamente de Estados Unidos”.