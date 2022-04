México enfrentará a Canadá por el boleto para los Olímpicos

ESPN

GUADALAJARA — México se jugará el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 contra la Selección de Canadá el próximo domingo, en las semifinales del Preolímpico de la Concacaf. El conjunto de Jaime Lozano se encuentra con el país de la hoja de maple tras quedar en el primer lugar del grupo A.

“No he visto nada, no he visto nada del otro grupo, lo analizaremos y veremos qué hacer para cumplir el objetivo, que es ir a los Juegos Olímpicos”, dijo Jaime Lozano, después de vencer a los Estados Unidos.

Canadá llega a las semifinales tras un pase irregular en la fase de grupos. Los canadienses vencieron a El Salvador, empataron con Haití y con aprietos igualaron a uno con el representativo de Honduras, eso les alcanzó para quedar en el segundo lugar del grupo B. Jaime Lozano estuvo en las gradas de ese partido, vigilando al rival de México.

El Tricolor Sub-23 se ha mostrado como el mejor conjunto del Preolímpico, con ocho goles en tres partidos y hasta ahora marcha un paso perfecto. En el juego contra Estados Unidos, Jaime Lozano guardó a Jesús Ángulo y a Sebastián Córdova, para evitar que fueran amonestados y se perdieran el partido ante los canadienses.

La única baja que tiene la Selección Mexicana para el juego contra Canadá es el portero Luis Ángel Malagón, que sufrió una luxación del codo del brazo izquierdo y no podrá participar en las semifinales. Aún así, el arquero del Necaxa se quedó concentrado e inició su recuperación con el Tricolor.

En la otra llave, Honduras enfrentará a la Selección de Estados Unidos, por el otro pase que entrega la Concacaf a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El equipo catracho sumó cinco puntos, al conseguir dos empates y una victoria en la fase de grupos, quedó como líder de su sector gracias a la diferencia de goles.