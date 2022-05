“Querétatoro” es tendencia en twitter

Agencias

Los mexicanos no dejan ir ninguna y no perdonan nada en redes sociales, respecto a las equivocaciones de los funcionarios públicos de México y de cualquier país en donde por lo menos en este país, sale caro fallar por muy minúsculo que sea el error y suele evidenciarse en redes y puede o no ser viral en todas la plataformas.

Por ello, los usuarios encontraron que en una de las diapositivas de la conferencia de salud de este 5 de julio, vieron un nuevo estado denominado “Querétatoro“

Querétatoro se hizo tendencia ¿por qué?

En una de las diapositivas que presentó el subsecretario de Salud, Hugo López–Gatell, sobre los casos estimados de Covid–19 por semana, de acuerdo con 10 estados de la República que han sido los que más contagios y muertes han presentado durante la pandemia.

El tuitero, @Vampipe y otros usuarios notaron el error, y lo dieron a conocer en redes sociales el nuevo estado que llegó para quedarse, y que los internautas esperan el estado número 33 se incorpore a la RepúblicaMexicana, e incluso, muchos esperan que el nuevo equipo de futbol, “Querétatoro” se incorpore a los diferentes torneos y ligas de México, para que los aficionados salgan con su nueva bandera y escudo del nuevo club.