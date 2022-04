A los narcos hay que fusilarlos: alcaldesa de Hermosillo

En su Segundo Informe de Gobierno, la alcaldesa de Hermosillo, Sonora, Célida López Cárdenas, aseguró que en México a los narcotraficantes se les debería fusilar como se hace en otros países del mundo.

La presidente municipal en la capital de Sonora refutó que de nada sirve meter a los criminales a la cárcel o congelarles las cuentas, porque los grupos de la delincuencia organizada han continuado operando a pesar de todas las acciones de las agencias de seguridad del estado y la Federación.

Cómo vamos a cerrar todos los sitios donde hoy se vende droga, cómo vamos a seguir las autoridades viendo que los vecinos nos señalan los tiraderos, cuántas clínicas de rehabilitación tenemos que abrir para los niños y adolescentes, a los criminales no se les debe enfrentar con las armas, al narcotráfico y los narcotraficantes se les debe fusilar en este país como también sucede en otros países del mundo”, aseguró la alcaldesa.

La munícipe capitalina inauguró apenas el pasado lunes el primer Centro de Tratamiento de Adicciones Municipal “Transformando Vidas”, debido a que desde hace varios años el consumo y la distribución de la metanfetamina se ha convertido en el principal factor de criminalidad como homicidios dolosos, asaltos y robos.

No necesitamos más elementos de la Guardia Nacional, necesitamos sacar de nuestra ciudad a todos esos hombres que se levantan con un arma en las manos y que son capaces de asesinar a un menor de edad, no es posible que los alcaldes, los gobernadores y el presidente se mantengan callados ante esta situación, no solamente se trata de congelar las cuentas sino de enfrentar al narcotráfico con valor para decirles que aquí en Hermosillo no podrán pasar sobre la autoridad municipal”, agregó la alcaldesa.

En el pasado informe de gobierno, la alcaldesa de Hermosillo cobró notoriedad cuando se soltó llorando en medio de su discurso, por la falta de recursos para pavimentar la ciudad, “yo que más quisiera”, sollozó.