AMLO pidió ayuda a John Kerry por sobrecompra de gas a empresas de Texas

AMLO dijo que durante su reunión con el enviado para el clima de Estados Unidos, John Kerry, le pidió ayuda por la sobrecompra de gas que realizaron sexenios anteriores con intermediarios de Texas.

López Obrador le explicó que gobiernos anteriores prometieron la construcción de 13 plantas de generación de energía pero nunca las construyeron y solo compraron el gas a sobreprecio.

AMLO pregunta si Carlos Loret de Mola ya informó cuánta gana y quién le paga

AMLO insistió en saber cuánta gana y quién le paga al conductor Carlos Loret de Mola, luego de que ayer le solicitó que hiciera pública la información.

AMLO estaba hablando del sistema de salud e hizo una pausa para preguntar sobre Carlos Loret de Mola.

AMLO aclara que no romperá relación con España, “es una protesta respetuosa, fraterna”

AMLO aclaró que luego de decir que México necesitaba una “pausa” en la relación con España, nunca se refirió a una ruptura.

El presidente señaló que se trata de “es una protesta respetuosa, fraterna por lo abusos cometidos en contra de México”.

AMLO reiteró que espera que España realice una disculpa por el daño hecho a México.

“No hable de ruptura, no, dije vamos serenar la relación que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente… No hay ninguna ruptura, nada más es decir ‘vámonos despacio’”.