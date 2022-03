AMLO pide a adultos mayores que no desesperen ante vacunación anticovid

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en La Mañanera cuánto se ha obtenido de recursos confiscados a la delincuencia, «es importante conocer que todo lo que se recupera aunque sean entidades, dependencias del Ejecutivo se tienen que entregar al Ministerio Público que es el custodio de los bienes».

Ejército y Marina han entregado a FGR más de 60 mdp asegurados al crimen

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, detalló que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) han puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) más de 68 millones de pesos y 17 millones de dólares asegurados al crimen de 2018 a 2021.

Agregó que se propondrá al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) destinar recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) a 45 mil créditos para los trabajadores de menores ingresos.

Reparación del daño, uno de los propósitos más claros del gobierno: FGR

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, aseguró que reparación del daño ha sido uno de los propósitos más claros del gobierno del presidente López Obrador, «todos estos bienes, numerario, es la reparación del daño que ha sufrido la nación mexicana y ese daño ha sido recuperado a través de una serie de propósitos de una manera muy clara».

FGR garantiza transparencia en procedimiento a gobernador de Tamaulipas

El funcionario garantizó transparencia en el procedimiento en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; «no va a haber falta de transparencia, no habrá caso de venganza de ningún tipo político, de ninguna naturaleza; el juicio va a ser público ante el Congreso con todas las pruebas de quienes denunciaron».

Mientras que el mandatario dijo que su gobierno no persigue a nadie, pero tampoco es tapadera, luego de la petición de desafuero contra el gobernador por presunta delincuencia organizada. «nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse, o recuerdo que he dicho, que no somos tapadera de nadie».

AMLO celebra que ASF rectificó sobre costo de cancelar aeropuerto de Texcoco

El presidente López Obrador celebró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haya rectificado el cálculo sobre el costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco, «se equivocaron en sus cuentas y celebro que hayan rectificado; imagínense, estaban cargándole a la cancelación del aeropuerto de Texcoco 75% más, entonces ellos lo aclaran, reconocen el error».

AMLO pide no confundir casos de Emma Coronel y Salvador Cienfuegos

Pidió no confundir los casos de Emma Coronel y de Salvador Cienfuegos, «ahí se demostró que no había pruebas, que se le estaba acusando sin fundamento, tan es así que ahí está el expediente completo en las redes, ya lleva tiempo, donde se prueba que no hay elementos».

AMLO pide a adultos mayores que no desesperen ante vacunación anticovid

Llamó a los ciudadanos a actuar de manera responsable y esperar su turno para recibir la vacuna contra covid-19, «hay dosis suficientes; no se desesperen y que piensen que un solo día hay que ir.

Y explicó que se analiza vacunar de manera paralela a los adultos mayores y maestros, «para reiniciar lo más pronto posible las clases».

Hay que insistir para que revocación de mandato sea a todas las autoridades: AMLO

Afirmó que se debe seguir insistiendo para que la revocación de mandato se pueda aplicar a todas las autoridades y no solo al Ejecutivo, «hay que seguir insistiendo para que revocación de mandato se pueda aplicar a todas las autoridades; por qué no pedirle a la gente que decida, a la misma gente que votó por él y a todos, entonces lo que estamos proponiendo es que cada dos años, cada tres años, se le consulte al pueblo, es la democracia participativa».

AMLO agradece a diputados por aprobar reforma a Ley de la Industria Eléctrica

El Presidente agradeció a los diputados por aprobar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, «para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); yo se que a algunos no les gusta, que quisieran poner a la CFE en el mismo nivel de Iberdrola, pero no es lo mismo».

Con información de Milenio