El presidente Andrés Manuel López Obrador amplió la información sobre el apoyo para gastos funerarios a los familiares de las personas que han muerto por covid-19, junto con el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, quien dio a conocer que hoy inicia la inscripción al programa y detalló que los 11 mil 460 pesos podrán solicitarse a partir de hoy a través de la página deudoscovid.gob.mx.

«Los que empiecen a registrarse hoy tendrán un plazo de una semana para resolverse cualquier controversia que se pudiera generar. A partir de las nueve de la mañana ya está habilitada la página», dijo el funcionario.

Uso de cubrebocas no es indispensable: AMLO sobre dichos de OMS El mandatario dijo que utilizar cubrebocas por covid-19 no es indispensable, luego de la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que dirigentes mundiales pongan el ejemplo sobre su uso, «que no es indispensable, que hay otras medidas y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros».

«Eso es lo que yo volvería a recomendar a todos, que nos cuidemos, más que las imposiciones de que no salgas, quédate en tu casa, actúa de esta forma o de otra», indicó.

AMLO presenta encuesta que reveló que 71% de mexicanos apoya a su gobierno

Presentó la encuesta que reveló que 71% de los mexicanos apoya su gobierno, «nosotros la hicimos, ya ven que yo siempre tengo otros datos» y aclaró que fue una encuesta telefónica debido a la pandemia.

«Que continúe 71.1, que renuncie 23, no le importa le da igual 2 y no contestó 3.9, ese es el otro dato», añadió.

AMLO asegura que combatirá abusos a adultos mayores en créditos y pensiones

López Obrador aseguró que su gobierno combatirá los abusos contra adultos mayores en créditos y pensiones, «es una canallada quitarle a los ancianos su pensión, es como quitarle la medicina a los enfermos, entonces vamos a impedirlo por todos los medios».

«Hay casos que tenemos detectados de gente que se dedica a quedarse con las pensiones a adultos mayores. también a personas con discapacidad. Vamos a mejorar, decirles que no se dejen engañar, que mejor nos pregunten», mencionó.

Y criticó el cobro de comisiones en las Afore, al indicar que «es de los más altos del mundo».

El martes presentarán plan de vacunación contra covid-19 en México

El Presidente adelantó que la Secretaría de Salud (Ssa) presentará el martes el plan de vacunación contra covid-19 en México, «ya se está trabajando con todas las empresas. Se está también simplificando todo el proceso de autorización en la Cofepris, que no se nos detenga ahí por burocracia, este es un asunto de urgencia, apenas se inicien ya los trámites finales, se va a trabajar día y noche con la Cofepris para sacar la aprobación lo más pronto posible».

«Lo más importante es evitar la perdida de vidas humanas, entonces la vacuna es lo mejor que puede tenerse, es lo que realmente va a ayudar a que podamos enfrentar esta pandemia», puntualizó.

Suministro de gas a Etileno XXI llegó a su fecha límite y no se va a renovar: AMLO

Aseveró que el contrato de suministro de gas a Etileno XXI llegó a su fecha límite y no se va a renovar, «no se está corrigiendo el contrato leonino que se suscribió desde el tiempo de Calderón que es contrario a la Hacienda Pública, es un contrato con Odebrecht, esta empresa que es famosa por las extorsiones y por la corrupción, entonces ya no hay gas natural para la empresa porque se venció el contrato, no se interrumpió, sino llego a su fecha límite y ya no se va a renovar».

Con información de Milenio